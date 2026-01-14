Menü Kapat
Ehliyet sınavında yeni dönem geliyor! Sınavdan kalan aday başvuru yaptı, kamera detayı dikkat çekti

Ehliyet sınavında ikinci parkurda kalan sürücü adayının başvurusu sonrası Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararı aldı. Direksiyon sınavlarının şeffaflık ve denetlenebilirlik amacıyla kamera ile kayıt altına alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunuldu. İşte ayrıntılar...

Ehliyet sınavında yeni dönem geliyor! Sınavdan kalan aday başvuru yaptı, kamera detayı dikkat çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
15:09
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
15:09

İstanbul’da ehliyet sınavında kalan bir adayın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararı aldı. İstanbul’da yaşayan bir kişi uygulama sınavında ilk parkuru başarıyla tamamladı. Sürücü adayı, ikinci parkurda ciddi bir hata yapmadığı halde başarısız sayıldı ve tekrar sınava girerek, sınav ücreti ödemek zorunda kaldı.

Ehliyet sınavında yeni dönem geliyor! Sınavdan kalan aday başvuru yaptı, kamera detayı dikkat çekti

EHLİYET SINAVI SONRASI MEB'E TAVSİYE KARARI

Sınav değerlendirmesinin objektiflikten uzak ve keyfi biçimde yapıldığını, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren kişi, benzer mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla direksiyon sınavlarının şeffaf, denetlenebilir ve adil koşullarda yürütülmesi adına mevzuat düzenlemesi yapılması için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında şeffaflığın sağlanması adına kamera sistemiyle kayıt alınmasına yönelik uygulamanın hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Ehliyet sınavında yeni dönem geliyor! Sınavdan kalan aday başvuru yaptı, kamera detayı dikkat çekti

KAMERA KAYDI UYGULAMASI

KDK'nin kararında, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sınav güvenliği ile kamu hizmetine duyulan güvenin artırılması, sınav görevlilerinin keyfi veya önyargılı değerlendirme ihtimalinin azaltılması, sınav sürecinde ortaya çıkabilecek uygunsuz davranışların önlenmesi ve olası kazaların tespit edilebilmesi açısından sınavların kamera ile kayıt altına alınmasının önemli bir ihtiyaç olduğu belirtildi.

SINAV GÖREVLİLERİ DE İZLENECEK

Kamera ile kayıt alınması halinde, adayların sınav sürecine ilişkin itirazlarında somut delil sunabilmesine imkan tanınacağına işaret edilen kararda, sınav görevlilerinin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin de izlenebileceği, bunun sınav hizmetlerine ilişkin idari uygulamalarda standardizasyonu güçlendireceği kaydedildi.

Ehliyet sınavında yeni dönem geliyor! Sınavdan kalan aday başvuru yaptı, kamera detayı dikkat çekti

Tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte mevzuat güncelleme çalışmalarının sürdüğünü, sınav sürecinin kamera kaydına alınmasına dair hüküm konulması yönündeki değişiklik taslağı üzerinde de çalışıldığını KDK'ye bildirdi.

