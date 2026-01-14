Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Banka ve kredi kartı kullanan herkesi etkileyecek! Yarından itibaren değişiyor

Kredi kartı ve banka kartı kullanan milyonlarca kişiyi etkileyecek olan düzenleme için yarın son gün. 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren temassız ödemelerde şifre sorulmadan yapılabilecek işlem tutarı 1500 TL’den 2500 TL’ye çıkarılıyor. İşte detaylar..

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Banka ve kredi kartı kullanan herkesi etkileyecek! Yarından itibaren değişiyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi. Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Banka ve kredi kartı kullanan herkesi etkileyecek! Yarından itibaren değişiyor

YURTDIŞI ÖRNEKLERİ NASIL?

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

#Ekonomi
