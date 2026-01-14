Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Sefer Şener'den çarpıcı altın, gümüş ve petrol uyarısı: Bir gecede yüzde 20 artabilir!

Altın fiyatları için 6000 dolar öngörüsünde bulunan uzman ekonomist, gümüş ve petrol hakkında yatırımcıları uyardı. Jeopolitik bir kırılma ve yapısal bir dönüşüm yaşayan piyasalar hakkında TGRT Haber'e canlı bağlanan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener deprem etkisi oluşturacak açıklamalarda bulundu.

Bengü Sarıkuş
14.01.2026
14.01.2026
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin sarsıcı açıklamalarda bulundu. Şener, küresel piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, özellikle kıymetli metallerde yaşanan sert yükselişlerin arkasındaki jeopolitik risklere dikkat çekti. Şener, ve gümüşte beklentilerin çok daha kısa sürede gerçekleştiğini belirterek, önümüzdeki döneme ilişkin çarpıcı öngörüler paylaştı.

Sefer Şener'den çarpıcı altın, gümüş ve petrol uyarısı: Bir gecede yüzde 20 artabilir!

Gümüşteki yükselişin öngörülen takvimden çok daha hızlı gerçekleştiğini vurgulayan Şener, "Bugünkü öngörülerimizde 64–66 dolar olduğu seviyedeydi gümüşün ve biz 2026 içerisinde mutlaka 100 doların aşılacağını söylüyorduk. Fakat bu beklentimiz açıkçası 15 günlük süreç içerisinde neredeyse karşılanmış oldu. Yani çok daha hızlı, çok daha agresif, çok daha yüksek seviyede bir artış görüyoruz"

Kıymetli metallerdeki yükselişin sadece gümüşle sınırlı olmadığını belirten Şener, altın ve platinyumda da benzer bir tablo olduğunu söyledi.

Şener, "Özellikle kıymetli metallerde çok agresif bir hareket var. Bunun içerisine altını da koyabilirsiniz, de aynı şekilde, platinyum da aynı şekilde. Bunların hepsi yüksek oranlarda artıyor" dedi.

Sefer Şener'den çarpıcı altın, gümüş ve petrol uyarısı: Bir gecede yüzde 20 artabilir!

FİYATLAMALAR TAMAMEN DEĞİŞTİ

Şener, bu sert yükselişlerin temelinde küresel jeopolitik risklerin bulunduğunu ifade ederek, ABD eski Başkanı Donald ’ın söylem ve adımlarına dikkat çekti ve "Bu beklentileri değiştiren özellikle jeopolitik gelişmeler ön plana çıkıyor. Trump’ın Venezuela ile ilgili yaptıkları, arkasından Grönland’la ilgili söylemleri, hatta tarihte hiç olmadığı kadar Avrupa ile Amerika’nın ayrışması çok ciddi bir risk oluşturuyor"

İran başta olmak üzere birçok ülkenin gündeme gelmesinin piyasalardaki algıyı daha da bozduğunu vurgulayan Şener, "Neresi söylense Venezuela, Küba, Kolombiya, Grönland, İran… Trump tarafından bunların neredeyse tamamı gerçekleşiyor. Bu algı jeopolitik olarak çok ciddi bir riski ortaya çıkarıyor ve kıymetli metallerin agresif şekilde yükselmesine yol açıyor" dedi.

Sefer Şener'den çarpıcı altın, gümüş ve petrol uyarısı: Bir gecede yüzde 20 artabilir!

ALTIN DAHA DA YÜKSELECEK

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde Şener, rekor seviyelere dikkat çekerek yükselişin sürebileceğini belirterek, "Altında en zirve bu hafta 4.634 dolarla görüldü. Bugün itibarıyla da 4.630 dolar seviyesindeyiz. Küresel riskler devam ettiği sürece altındaki yükseliş de devam edecek gibi gözüküyor" dedi ve tüm yatırımcıları uyardı.

Bu sürecin sadece spekülatif değil, yapısal bir dönüşümün sonucu olduğunu vurgulayan Şener, " son bir yılda kıymetli metal rezervlerini ciddi şekilde artırıyor. Bunun ana sebebi, Amerika’nın SWIFT sistemine alternatif bir sistem kurma isteği. Bunun altyapısını kıymetli metallerle, özellikle altınla oluşturmak istiyor" diyerek Çin'in stratejisine dikkat çekti.

Sefer Şener'den çarpıcı altın, gümüş ve petrol uyarısı: Bir gecede yüzde 20 artabilir!

6000 DOLAR SÜRPRİZ OLMAZ

Altın için kısa vadeli ve yıl sonu beklentilerini de paylaşan Şener, "Eğer bu riskler devam ederse kısa vadede önce 5.000 doların aşıldığını görebiliriz. Ardından, Çin’in bu tavrı ve Amerika’nın bu politikaları sürerse yıl sonu için 6.000 dolarlı seviyeler hiç sürpriz olmaz" diyerek risklerin artması halinde yeni rekorların gündeme gelebileceğini söyledi.

Altındaki yükselişin temelinde küresel ölçekte birikim olduğunu vurgulayan Şener, "Altında spekülasyondan ziyade gerçekten küresel çapta bir altın biriktirme süreci var" dedi.

Sefer Şener'den çarpıcı altın, gümüş ve petrol uyarısı: Bir gecede yüzde 20 artabilir!

GÜMÜŞ YATIRIMCISI HAZIR OLSUN

Gümüş konusunda ise daha temkinli olunması gerektiğini belirten Şener, "Gümüşte bu trend bu şekilde devam etmeyebilir. Çünkü gümüşteki fiyatlamanın karşılığı bu değil. Arz kıtlığı ve sanayide yoğun kullanım fiyatları yukarı çekiyor. Bu nedenle gümüşte ani inişler ve çıkışlar yaşanabilir, sert düşüşler görülebilir" DEDİ.

Sefer Şener'den çarpıcı altın, gümüş ve petrol uyarısı: Bir gecede yüzde 20 artabilir!

PETROL VE HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

fiyatlarına da değinen Sefer Şener, olası bir İran müdahalesinin fiyatları sert şekilde yukarı taşıyabileceğini ifade ederek, "Brent petrol şu anda 64 dolar seviyelerinde. Bu bölgeye bir müdahale olursa kısa vadede yüzde 15–20’lik artışlar görülebilir. 70 dolarların üzeri sürpriz olmaz" dedi.

Müdahalenin uzun sürmesi halinde çok daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceğini vurgulayan Şener, "Eğer müdahale büyük ve kalıcı olursa 70 dolarlar değil, 80 dolarların üzeri de görülebilir. Bu bölgedeki kargaşa tüm piyasaları etkileyecektir" diyerek yatırımcıları uyardı.

#petrol
#çin
#altın
#gümüş
#trump
#Jeopolitik Riski
#Kıymetli Metaller
#Ekonomi
