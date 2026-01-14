Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı için 40 bin TL senaryosu! İsa Karakaş'tan canlı yayında seyyanen zam uyarısı

En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseldi. Tüm maaşların bu durumdan etkilendiğini söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında emeklilik sisteminin infilak edeceği uyarısında bulundu. Karakaş aynı zamanda seyyanen zam çözümüyle tüm sistemin kurtulabileceğini açıkladı. İşte detaylar...

Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında emeklilik sisteminin değişimine ilişkin çok çarpıcı bilgiler paylaştı. Karakaş, emeklilik sisteminin uzun süredir risk altında olduğunu belirterek "Geçen hafta en düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu. En düşük diye diye bu sistem infilak edecek. Önümüzde 5 yıllık seçimsiz bir dönem var. masaya yatırılıp neşter atılması gerekiyor" dedi.

En düşük emekli maaşı için 40 bin TL senaryosu! İsa Karakaş'tan canlı yayında seyyanen zam uyarısı

AYNI PRİM FARKLI MAAŞ

Sistemin adalet duygusunu zedelediğini ifade eden Karakaş, "Makul ve mantıklı şekilde sistemin revize edilmesi lazım. Aynı primi ödeyen kişilerin farklı maaş almasının önüne geçilmesi gerekiyor. Yüksek prim ödeyene yüksek maaş olması gerekiyor" diyerek öneride bulundu.

Ancak bugün gelinen noktada bunun tam tersinin yaşandığını belirten Karakaş, daha önce uyardığı “hazır şablon” uygulamasının devreye alındığını dile getirdi.

En düşük emekli maaşı için 40 bin TL senaryosu! İsa Karakaş'tan canlı yayında seyyanen zam uyarısı

“9 BİN LİRA ALAN DA 18 BİN LİRA ALAN DA 20 BİNE TAMAMLANDI”

2019’dan itibaren "en düşük emekli maaşı" uygulamasının sistemden kaçışı hızlandırdığını söyleyen Karakaş,"2019 yılından beri en düşük maaş meselesine girdik, insanlar sistemden kaçmaya başladı. En düşük emekli maaşı açıklandığında maaşı 9 bin lira olan da 18 bin lira olan da 20 bin liraya tamamlandı" dedi.

Bu uygulamanın yalnızca SSK emeklilerini değil, çok geniş bir kesimi kapsadığını belirten Karakaş, "Tarım işçileri de bu grubun içinde, 9 bin gün prim ödeyen de sistemin içinde" dedi.

En düşük emekli maaşı için 40 bin TL senaryosu! İsa Karakaş'tan canlı yayında seyyanen zam uyarısı

2008 SONRASI AYLIK BAĞLAMA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Karakaş, 2008 sonrası emekli olanların maaşlarının sürekli Hazine tarafından tamamlandığını ve bunun hazineye ciddi bir yük oluşturduğunu vurgulayarak "2008’den sonra aylık bağlama oranı düşük olduğu için her maaşı tamamlayarak Hazine’ye de çok yük biner" dedi ve sistemde kalmanın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu noktada muhalefete de çağrıda bulunan Karakaş, "Muhalefete düşen olay bilimsel verileri ele almasıdır" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı için 40 bin TL senaryosu! İsa Karakaş'tan canlı yayında seyyanen zam uyarısı

“SEYYANEN ZAM GELİRSE EN DÜŞÜK MAAŞ 40 BİNİN ALTINA DÜŞMEZ”

Hükümetin daha önce dile getirdiği vaadine dikkat çeken Karakaş, "Hükümetin seyyanen zam vaadi vardı. Bunun üzerine gidilirse zaten en düşük maaş 40 bin liranın altında kalmıyor" dedi.

Bu nedenle sistemin, çok prim ödeyenin sistemde kalmasını sağlayacak şekilde yeniden kurgulanması gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Sistemin içinden gelenler ve akademisyenlerin bu işin içinde olması gerekiyor. Köklü bir çalışma ve çözüm gerekiyor" dedi.

En düşük emekli maaşı için 40 bin TL senaryosu! İsa Karakaş'tan canlı yayında seyyanen zam uyarısı

EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ, STAJ VE ÇIRAKLIK VURGUSU

"Yaklaşık 10 milyona yakın ev hanımına prim desteği verilirse, staj ve çıraklık yapan çocuklar tüm sigorta kollarına alınırsa yine sistem ayağa kalkar" diyen Karakaş, sisteminden yeniden hareketlenmesi için bu yolun izlenebileceğini aktardı.

En düşük emekli maaşı için 40 bin TL senaryosu! İsa Karakaş'tan canlı yayında seyyanen zam uyarısı

SGK VE VERGİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA ÇAĞRISI

Esnaf ve küçük işletmelerin borç yükünün kritik seviyeye ulaştığını belirten Karakaş, beklentisinin çok yüksek olduğunu söyledi. " ve Bağ-Kur borcu olan esnafın birikmiş borcu had safhaya vardı. Aradan 3 yıl geçti, vatandaş bekliyor. Faizden dolayı ödeme imkânı yok" dedi.

"25 yaşını aşan çalışmayan çocukların GSS borcu var. Kronik bir durum var, sıkı para politikası var. Bu nedenle bir yapılandırma gelmesi gerekiyor" diyen uzman isim, Genel Sağlık Sigortası borçlarına da dikkat çekti.

En düşük emekli maaşı için 40 bin TL senaryosu! İsa Karakaş'tan canlı yayında seyyanen zam uyarısı

MEMUR–İŞÇİ MAAŞ GERİLİMİ BÜYÜYOR

Kamuda işçi ve memur maaşları arasındaki farkın ciddi bir gerilime neden olduğunu ifade eden Karakaş, "Memur ve işçiler arasında gerilim var. Hiçbir memurun maaşının işçi maaşından düşük olmayacağı söylenmişti" dedi ve memurların üniversite bitirip KPSS ile çalıştığı için sorumluluğu fazla olduğu için bu durumu adaletsiz bulduğunu söyledi.

En düşük emekli maaşı için 40 bin TL senaryosu! İsa Karakaş'tan canlı yayında seyyanen zam uyarısı

ÖLÜM YARDIMLARINDAKİ UÇURUM DİKKAT ÇEKTİ

Mevzuattaki çarpıcı farkları da gündeme getiren Karakaş, "Bir işçi vefat ettiğinde 6.398 lira cenaze ödeneği alınıyor. Memur vefat ettiğinde 13.184 lira ölüm yardımı var. Bir milletvekili vefat ettiğinde ise 158 bin liradan fazla ölüm yardımı ödeniyor" dedi.

