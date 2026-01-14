İran'da şiddet olaylarında ölenler son yolculuğuna uğurlandı

Kategoriler
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halkın protestoları şiddetli çatışmalara dönüştü. Can kaybı 2 bin 500'ü aştı. Tahran'da bugün hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve siviller için cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı. İran bayraklarına sarılı tabutlar büyük araçlarla taşındı. Tabutların üzeri kırmızı-beyaz güller ve hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla süslendi.