Dünya
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Bölge ülkelerden yardım istedi

İran'da ekonomik krize ve hükümet karşıtlığına ilişkin başlayan protesto ve şiddet olayları devam ediyor. İran, ABD'nin saldırı gerçekleştirmesi halinde bölgedeki ülkelerde yer alan ABD üslerinin hedef alınacağını bölgesel ülkelere belirtti. Öte yandan ABD ve İran arasındaki doğrudan iletişim de askıya alındı.

İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Bölge ülkelerden yardım istedi
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
14:16
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
14:16

İran'da 28 Aralık tarihinde ekonomik krize ve hükümet karşıtlığına karşı başlayan protesto ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilen dışında uygulanan internet kesintisi hala devam ediyor.

Netblocks adlı internet gözlem grubu, İran'da internet kesintisinin 132 saatten (5 buçuk günden) fazla süredir devam ettiğini belirtti.

İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Bölge ülkelerden yardım istedi

TAHRAN BÖLGEDEKİ ÜLKELERE SESLENDİ

Üst düzey bir İranlı yetkili ise İngiliz Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin saldırması durumunda bölgedeki ülkelerde bulunan ABD üslerinin hedef alınacağı konusunda bölge ülkelerini uyardığını dile getirdi.

Yetkili, "Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye kadar bölgesel ülkelere, ABD'nin İran'ı hedef alması durumunda bu ülkelerdeki ABD üslerine saldırılacağını bildirdi ve bu ülkelerden Washington'ın İran'a saldırmasını engellemelerini istedi" diye konuştu.

İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Bölge ülkelerden yardım istedi

"ABD İLE İLETİŞİM ASKIYA ALINDI"

Üst düzey İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a müdahale tehditlerinde bulunmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki doğrudan iletişimin askıya alındığını ifade etti.

Yetkili, ABD'nin tehditlerinin diplomatik çabaları baltaladığını ve yıllardır süren nükleer anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla iki yetkili arasında yapılması planlanan görüşmelerin iptal edildiğini vurguladı.

İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Bölge ülkelerden yardım istedi

HIZLI YARGILAMA TALİMATI

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei protestocuların tutulduğu Tahran'daki bir hapishaneyi ziyaret etti. Ejei protestolardaki ölümcül şiddet olaylarıyla ilgili tutuklananlara karşı hızla harekete geçmeyi planladıklarını belirtti.

Ejei, "Eğer biri birini yakmış, birinin kafasını kesmiş ve birini ateşe vermişse o zaman biz de işimizi hızlıca yapmalıyız. Bir iş yapmak istiyorsak şimdi yapmalıyız. Bir şey yapmak istiyorsak hızlıca yapmalıyız. Herhangi bir gecikme, caydırıcılık etkisini azaltacaktır. Eğer geç kalırsa, iki ay, üç ay sonra, aynı etkiyi oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Bölge ülkelerden yardım istedi

ERFAN BİR İLK OLACAK

Tahran'da savcılar, ölümcül şiddet olaylarından tutuklanan "isyancılar ve sabotajcılar" hakkında "devlete karşı savaş açmak" suçlamasıyla idam cezası talep edeceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının Farsça dilindeki X hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Erfan Soltani adlı kişinin idam cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Erfan, ölüm cezasına çarptırılan ilk protestocu, ancak sonuncu olmayacak" ifadeleri kullanılarak gösterilerde 10 binden fazla İranlının tutuklandığı kaydedildi.

İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Bölge ülkelerden yardım istedi

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Bölge ülkelerden yardım istedi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147 emniyet görevlisi ve 2 bin 403 gösterici olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Bölge ülkelerden yardım istedi

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Bölge ülkelerden yardım istedi

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

