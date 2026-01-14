Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin ülkesinin iç işlerine müdahaleye karşı çıkılarak barış ve istikrar çağrısında bulundu. Ayrıca, ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere uyguladığı gümrük vergisi kararını eleştirirken, ticaret savaşlarının kazananı olmadığını vurguladı.

Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 11:33

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 'da meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Pekin yönetiminin ülkelerin iç işlerine müdahaleye ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ya da bu yönde tehditlere her zaman karşı çıktığını vurgulayan Li, “Tüm tarafların ’da barış ve istikrara katkı sunacak şekilde hareket etmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz

"TİCARET SAVAŞLARININ KAZANANI OLMAZ"

Ülke ismi vermeden ’nin son kararını eleştiren Lin, "Çin'in gümrük vergileri konusundaki tutumu oldukça nettir. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz" uyarısında bulundu.

Pekin yönetiminin gümrük vergilerine karşı gerekli tedbirleri alacağını ifade eden Lin, "Çin, meşru ve yasal hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyacaktır" dedi.

Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz

TRUMP'IN RADARINDA İRAN İLE TİCARET YAPAN ÜLKELER VAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını duyurarak, "Derhal yürürlüğe girmek üzere İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödemekle yükümlü olacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Trump, bu kararın "nihai" ve "kesin" olduğunu vurgulamıştı.

Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TRUMP'A TEPKİ

Çin’in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Trump’ın kararına tepki göstererek, "Gümrük vergisi savaşlarının ve ticaret savaşlarının kazananı yoktur; zorlama ve baskı sorunları çözemez. Korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir" açıklamasında bulunmuştu.

Liu, Çin’in çıkarlarını korumak için gereken tüm önlemleri alacağını söylemişti.

