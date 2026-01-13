Can kaybı 2 bini aştı! İran: Protestocuları 'silahlı teröristler' kesici aletlerle öldürdü

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. İranlı yetkililer ise ekonomik sorunlar nedeniyle sokaklara dökülen İran halkının teröristler tarafından katledildiğini öne sürdü.

''ABD VE İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ MİLİTANLARINI GÖNDERDİ''

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, ABD ve İsrail’in, İran’a terör örgütü DEAŞ militanları gönderdiğini ve bunların da İran halkı ile emniyet güçlerine saldırılar düzenlediğini söyledi. Musevi, “ABD ve İsrail 12 günlük savaşta aldığı mağlubiyeti telafi etmek için İran’a DEAŞ militanları gönderdi. Bu paralı askerler, İran halkı ile emniyet güçlerine saldırılar düzenleyerek onları şehit etti." dedi.

"Eğer teröristlerin arasında masum ama cahil insanlar bulunmasaydı emniyet güçleri şiddet eylemlerinin bu denli büyümesine müsaade etmezdi." ifadelerini kullanan Musevi, şunları kaydetti:

''İran toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyecektir. Düşman, İran emniyetinin hiçbir teröristin meydanlara çıkmasına müsaade etmeyeceğini bilmeli.''

''KESİCİ ALETLERLE, AV TÜFEĞİYLE VURULDULAR''

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani ise hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının, kesici aletlerle hayati organlarının hedef alındığını, çok yakın mesafeden av tüfeğiyle ateş edilmesi veya çatılardan hedef alınmaları sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Protestocuların arasına silah eğitimi almış bazı unsurların sızdığını iddia eden Arani, söz konusu unsurların göstericileri hayati organlarını vuracak şekilde hedef aldığını öne sürdü.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.