İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi kendi kendine gelin güvey oluyor!

İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, ABD'deki lüks sürgün hayatından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İran'daki ekonomik sorunlar nedeniyle 16 gündür sokaklarda kanlı bir mücadele veren halka dair konuşan Pehlevi, "Kurtuluş hareketleri, dünyanın sonunda baskıcı rejimlere karşı halkların yanında durduğu zamanlarda gerçekleşmiştir. Güney Afrika'daki apartheid rejimi böyle sonlandı, Sovyetler Birliği son buldu ve Demir Perde'nin arkasında sıkışıp kalmış ülkeler özgürleşti. Tarihte örnekleri var ve İran da bir istisna olmamalı" dedi.

CBS News'da Norah O'Donnell'a konuşan Pehlevi'ye "İran'da insanları ölüme göndermek sağduyulu bir hareket mi? Mesuliyet kabul ediyor musunuz?" diye sorulduğunda ise "Bu bir savaş ve savaşta kayıplar olur.'' dedi ve 'özgürlük için ölmeye hazır olduğunu' iddia etti.

PEHLEVİ'NİN AÇIKLAMALAR ABD'DEKİ LÜKS SÜRGÜN HAYATINDAN

Pehlevi, 1979'daki devrimin ardından 20'li yaşlarda ABD'ye kaçtı. Ailenin servetinin büyük kısmına rejim el koysa da önceden yurt dışına kaçırdığı paralarla rahat bir hayat sürdü. Ayrıca şah karşıtları, eski şahın milyarlarca doları zimmetine geçirdiğini savunuyor.

Şimdilerde 65 yaşında olan ve Washington yakınlarındaki Potomac Nehri kıyısındaki zengin bir banliyöde, 7 odalı lüks evinde yaşıyor.

PEHLEVİ İRAN'DAKİ PROTESTOLARIN ÖNCÜSÜ MÜ?

Pehlevi, protestocuların öncüsü olduğunu da öne sürüyor:

"İnsanlar benim bunu yapabilecek biri olduğumu düşünmeseydi İran'ın dört bir yanında milyonlarca kişi sokakta benim adımı söylüyor ve dönüşümü istiyor olmazdı."

''BİRLEŞTİRİCİ DEĞİL BÖLÜCÜ BİR FİGÜR''

Pehlevi'nin bu düşüncesinin aksine İran halkı, şah dönemini geri istemiyor. Özellikle o dönem yaşanan yüksek enflasyonu, yolsuzlukları ve gizli polis işkencelerini unutmayanlar Pehlevi ailesinden yana değil.

CNN International'a konuşan akademisyen ve yazar Arash Azizi, Pehlevi'nin İran muhalefeti içinde etkisini artırdığını ancak İran'da birleştirici değil "bölücü bir figür" olarak görüldüğünü ve bu nedenle "herkesi aynı çatı altında toplayabilecek bir lider" olamayacağını belirtiyor.

Uzmanlar, Pehlevi'nin İran içinden ziyade, diasporadaki muhalefetten destek gördüğünü de belirtiyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pehlevi'yi desteklemesi de İranlıları Pehlevi'ye karşı daha mesafeli hale getirdi.

TRUMP PEHLEVİ'Yİ DESTEKLER Mİ?

Analistler, Venezuela'ya benzer bir olayın İran'da gerçekleşmesine ise şüpheli yaklaşıyor. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın kimin kazanabileceğini görmeden kimseye açıktan destek vermediğinin altını çiziyor.

Pehlevi'nin Trump'a hitap eden bir karaktere sahip olmadığını belirten Azizi, devrik şahın oğlunun Trump'ın sevdiği türden karizmatik, gösterişli bir lider profiline sahip olmadığına dikkat çekti.