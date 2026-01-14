İran'da idamlar başlarsa Trump 'çok sert önlemler' alacak! Müdahale için vakit daraldı

İran'da 17 gündür süren protestolarda can kaybı 2 bin 500'ü aştı. ABD Başkanı Donald Trump, idamların başlaması durumunda 'çok sert önlemler' alacağını söyledi. Washington'a giderken gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD lideri, İran konusunda karar vermek için can kayıplarına ilişkin güncel istihbarat raporlarını beklediğini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DA ACİL DEĞERLENDİRMELER

Beyaz Saray'da acil değerlendirmeler yapacağını belirten Trump, İran'da olup biten tüm duruma bakacağız. Gerçekten çok kötü şeyler oluyor" dedi. İran'daki can kayıplarına ilişkin henüz net rakamlar olmadığını vurgulayan Trump, "Ölüm olaylarıyla ilgili doğru rakamları alacağız. Yaklaşık 20 dakikam var. Çok yakında öğreneceğim ve ona göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MÜDAHALE ASKERİ Mİ SİBER Mİ OLACAK?

Trump'a ABD'nin muhtemel hava saldırılarının protestocuları koruyup koruyamayacağı soruldu. Trump bu soruya, "Asla bilemezsiniz, değil mi? Asla bilemezsiniz. Şimdiye kadar benim sicilim mükemmeldi, ama yine de asla bilemezsiniz" cevabını verdi. Rusya'nın İran konusunda askeri mi yoksa siber mi bir adım atacağı sorusuna ise Trump, "Bunu size söyleyemem. Ne olacağını tam olarak biliyorum, ama bir karar vermemiz gerekiyor" dedi.

''İRAN ARTIK NÜKLEER KAPASİTEYE SAHİP DEĞİL''

Trump, İran'a doğrudan bir mesaj göndererek, "İnsanlık göstermeleri gerekiyor. Büyük bir sorunları var. Umarım insanları öldürmezler. Bana göre çok kötü davranıyorlar, ama bu henüz doğrulanmadı" ifadelerini kullandı. İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlıklarına saldırması halinde misilleme yapacağı açıklamasına da değinen Trump, "İran, en son nükleer kapasitesiyle onu havaya uçurduğumu söyledi, ki artık o kapasiteye sahip değiller. En son seferinde de daha iyi davranmaları gerektiğini söylediler" dedi.

ABD İRAN'A ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Bir muhabirin, "İran'a ABD askerleri göndermeyeceğinize söz veriyor musunuz?" sorusuna ise Trump net bir cevap vermedi. Trump, "Neden size bunu söyleyeyim? Bir muhabirle askeri strateji konuşmam" dedi. Trump ayrıca müttefiklerle yapılan temaslara ilişkin, "İranlıların bana ne söylediğini açıklamam" diyerek diplomatik görüşmelerin içeriğine girmedi.

''İRAN HALKI CEHENNEMDE YAŞIYOR''

Trump, İran'da demokrasi isteyip istemediği yönündeki soruya, "Biz insanların öldürülmesini istemiyoruz. Bu insanlar için biraz özgürlük görmek istiyoruz. Uzun zamandır cehennemde yaşıyorlar. İran eskiden harika bir ülkeydi. İnsanları harikaydı, liderleri bile iyiydi. Şimdi ise cehennemde yaşıyorlar" cevabını verdi. İran yönetiminin protestoculara yönelik sert müdahalesini Venezuela ile karşılaştıran Trump, "Sadece birkaç gün oldu ve protestocuları öldürmeye devam ediyorlar. Bana karşı gelmediler, ama çok sayıda insanı öldürüyorlar gibi görünüyor. Ancak bu henüz doğrulanmadı, çok yakında öğreneceğim" dedi.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplamda ise 2 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.