Gram altın 12 bin lira, dolar 80 lira olacak! Selçuk Geçer tarih vererek uyardı

Ocak 13, 2026 16:07
Altın fiyatları

Altın fiyatları Türk lirası bazında 12.000 liraya yükseleceğini ifade eden ve tüm değerli metallerin hızlı yükselişi hakkında bilgi veren Ekonomist Selçuk Geçer, katıldığı bir televizyon kanalında yatırımcılara çok kritik uyarılarda bulundu.

Altın, değerli madenler, metaller ve borsa–faiz

Altın, değerli madenler, metaller ve borsa–faiz meselesiyle ilgili Alman Commerzbank’ın bir perspektifi olduğunu söyleyen Geçer, "Şimdi değerli metallere dikkat çekmek istiyorum. Gram altın bugün 6.345 liralarda. Çeyrek altın 10.500 lirayı aştı. Cumhuriyet altını 42.000 liraların üzerinde. Gümüş tüm zamanların zirvesinde. Paladyum 85 dolar, TL bazında 118 liraya geldi. Gümüş doğru, paladyum hızlı yükseliyor" diyerek piyasayı analiz etti.
 

Ons altın

"Ons altın bugün itibarıyla 4.600 doları aştı. Yeni bir rekor kırdı. Grafikçiler buna “üst boşluğu göremiyoruz, artık ne olacağını bilmiyoruz” der. Ben biliyorum" diyen Geçer, altının yükseliş sebebine değindi.
 

GÜMÜŞ 150 DOLARA GİDECEK

Gümüş hakkında da değerlendirmede bulunan Geçer, "Gümüşte ons bazında 85 doları gördük. Daha 17 dolarlardayken “gümüşte inanılmaz bir hareket yakalanacak, önce 100 dolara, oradan 140–150 dolara gidecek” demiştim. Bugün 85 dolardayız. Bu çok yüksek bir seviye" dedi.
 

altın düşer, gümüş düşer, nikel, alüminyum, paladyum, bakır düşer

Eğer süreç değişirse “altın düşer, gümüş düşer, nikel, alüminyum, paladyum, bakır düşer” diyen Geçer sebeplerine değinerek "Trump faktörü var. Grönland’dan Venezuela’ya, Küba’dan Kolombiya’ya, Brezilya’ya kadar herkese saldıran bir adamdan bahsediyoruz. Fed başkanına saldırıyor. Merkez bankalarına müdahale ediyor. Küresel bir korku iklimi var. Bu ortamda altın 10.000 dolara gider. Türk lirası bazında 12.000 liraya gider. Bunu bir kenara yazın" diyerek kritik rakamı açıkladı.
 

Commerzbank

"Commerzbank’a göre dolar mart sonu 44 liraya gidecek denmiş. Ben dolar için öngörüde bulunmadım ve bulunmayacağım. Ama bugünkü doların, TÜİK enflasyonuna göre gerçek değeri en iyi ihtimalle 80 lira. Euro’nun bugünkü değeri de parite hesabıyla 87–88 liraya denk geliyor" diyerek piyasa tahmininde bulundu.
 

7
FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası'nın 22 Ocak’taki faiz kararına ilişkin açıklama yapan Geçer, "Ben 150 baz puanlık bir indirim bekliyorum. Mümkün. Çünkü enflasyona bakarak indiriyorlar. Zaten Merkez Bankası faizinin bir gerçekliği kalmadı. Piyasa faizlerine bakın. Ticari krediler yüzde 40’larda ama gerçek faizler hâlâ yüzde 50’nin üzerinde" dedi.
 

BORSA

Borsa'nın daha da yükseleceğini ifade eden Geçer, "Borsa için “rekor kırdı” deniyor ama peş peşe operasyonlar, iddialar var. Küçük yatırımcı ciddi bir güven problemi yaşıyor. Buna rağmen borsa yükselecek. Bu Türkiye’nin ekonomik gerçekliğiyle değil, borsanın sığ olmasıyla ilgili. Hikâyeyle tutuyorlar. Varlık fonunun etkisi çok büyük" dedi.
 

BORSA İSTANBUL

Geçer, "Ben endeksin 15.000’e doğru gideceğini düşünüyorum. Yurt dışı yükseliyor, emtialar yükseliyor, altın yükseliyor, dolar sabit. “Bari borsada bir şey yapalım” denilerek 15.000’e doğru götürülür" diyerek daha önce yaptığı tahmini yineledi. 
 

