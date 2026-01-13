Gram altın 12 bin lira, dolar 80 lira olacak! Selçuk Geçer tarih vererek uyardı

Borsa'nın daha da yükseleceğini ifade eden Geçer, "Borsa için “rekor kırdı” deniyor ama peş peşe operasyonlar, iddialar var. Küçük yatırımcı ciddi bir güven problemi yaşıyor. Buna rağmen borsa yükselecek. Bu Türkiye’nin ekonomik gerçekliğiyle değil, borsanın sığ olmasıyla ilgili. Hikâyeyle tutuyorlar. Varlık fonunun etkisi çok büyük" dedi.

