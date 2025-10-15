Kız kardeşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Şoke eden anlar kamerada

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Esenyurt’ta kız kardeşini erkek arkadaşlarıyla gören şahıs ortalığı birbirine kattı. Olay, Pazartesi gecesi Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşini sosyal medya hesabında konuşmasını istemediği erkek arkadaşlarıyla gören yaşı küçük şahıs, eline silah alıp bulundukları yere gitti. Önce küfürleşen grup daha sonra birbirlerini darp etmeye çalıştı. Yanında silah getiren ağabey havaya ateş açarak ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.