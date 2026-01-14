Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 16 ismin testi pozitif çıktı

Kategoriler
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında uyuşturucu testi sonuçları belli oldu. 20 şüpheliden 16'sının pozitif, 4'ünün ise negatif çıktığı belirlendi.
Buna göre Yenişafak'tan Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre test sonucu saçta pozitif çıkanlar şöyle:
Hamdi Burak Beşer
Melisa Fidan Çalışkan
Melisa Şahin
Nuran Çokçalışkan
Burak Kaptan
Müzeyyen Karakan
Murat Can Şirin
Ozan Kılıç
Esra Yoldaş Balcı
Yılmaz Burak Bozkurt
Test sonucu negatif çıkanlar ise şöyle:
Semavi Siverek
Halime Göçmen
Ercan Siverek
Mehmet Tosmur
