Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 16 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında uyuşturucu testi sonuçları belli oldu. 20 şüpheliden 16'sının pozitif, 4'ünün ise negatif çıktığı belirlendi.

Buna göre Yenişafak'tan Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre test sonucu saçta pozitif çıkanlar şöyle:

Hamdi Burak Beşer

Melisa Fidan Çalışkan

Melisa Şahin

Nuran Çokçalışkan

Burak Kaptan

Müzeyyen Karakan

Murat Can Şirin

Ozan Kılıç

Esra Yoldaş Balcı

Yılmaz Burak Bozkurt

Test sonucu negatif çıkanlar ise şöyle:

Semavi Siverek

Halime Göçmen

Ercan Siverek

Mehmet Tosmur

Ayrıntılar geliyor...