Böylesini görmediniz! Mahalleliye kardan döner ikram etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kış mevsiminin neşesini sokağa taşıyan döner işletmecisi Gökhan Güneş, kar yağışını alışılmışın dışında bir reklam ve eğlence aracına dönüştürerek bölge sakinlerine ilginç bir gün yaşattı. Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki dükkanının önüne döner tezgahını çıkaran 35 yaşındaki esnaf, dağdan getirdiği kar kütlesini geleneksel döner şişine takarak görenleri hayrete düşüren bir "kardan döner" ikramında bulundu. Kardan ince dilimler kesip vatandaşlara ikram eden Güneş’in bu girişimi, çevredeki meraklı kalabalığın yoğun ilgisiyle karşılanırken, o anları cep telefonlarıyla kaydeden ilçe sakinleri şaşkınlıklarını dile getirdiler.