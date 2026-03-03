Petrol ve doğal gazda Hürmüz Düğümü: İşte enerji krizinden en çok etkilenecek ülkeler

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hafta sonu başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ve ABD-İsrail operasyonları karşılıklı devam ediyor. Saldırılar sonrası petrol ve doğalgaz ticaretinde kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla endişeler arttı.

HÜRMÜZ KRİZİ EN ÇOK KİMİ VURACAK?

EIA (Enerji Bilgi İdaresi) verilerinden derlenen bilgiye göre, Orta Doğu’nun stratejik geçiş noktası Hürmüz Boğazı’ndaki aksamanın hangi bölgeleri kaosa sürükleyeceği belli oldu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Katar gibi büyük üreticilerin petrol ve LNG ihracatı büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'na bağlıyken, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi büyük Asya ekonomileri de enerji ithalatlarının önemli kısmını bu hattan sağlıyor.

Avrupa için de LNG tedariki açısından Hürmüz önemli bir yer tutuyor. Japonya'nın petrol ithalatının yaklaşık yüzde 72'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınırken Güney Kore'de bu oran yüzde 65 seviyesinde bulunuyor. Çin ve Hindistan için Hürmüz Boğazı rotasına bağımlılık yaklaşık yüzde 50 olarak öne çıkıyor.

Japonya: Yüzde 72

Güney Kore: Yüzde 65

Çin: Yüzde 50

Hindistan: Yüzde 50

Bu veriler, Asya-Pasifik ekonomilerinin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gelecek kesintisiz enerji akışına muhtaç olduğunu gösteriyor.

HAM PETROLÜN YAKLAŞIK 3'TE 1'İ HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNDEN DAĞITILIYOR

Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'i Hürmüz Boğazı üzerinden küresel pazarlara ulaştırılıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Katar gibi büyük üreticilerin petrol ve LNG ihracatı büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'na bağlıyken, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi büyük Asya ekonomileri de enerji ithalatlarının önemli kısmını bu hattan sağlıyor.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimali, küresel ticaret yollarının kesintiye uğrayabileceği ve enflasyonist baskıların yeniden artabileceği risklerini güçlendirirken, haftaya negatif başlayan pay piyasalarında 2 Mart'ta kapanışta karışık bir seyir izlendi.

FİYATLAR RALLİYE BAŞLADI!

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran'ın misillemeleri ve yükselen jeopolitik risk primiyle petrol ve doğal gaz piyasasında yukarı yönlü ivme hızlandı.

Bugün Asya işlemlerinin erken saatlerinde 80,80 dolar seviyesini test eden Brent petrol yaklaşık son 15 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Dünya LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalarla, bugün megavatsaat başına gaz fiyatı da saat 10.30 itibarıyla yüzde 19,9 artışla 53,35 avro seviyesinde işlem görüyor.