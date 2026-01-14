Eğitime kar molası! İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altındayken iklim şartları eğitim için de kararlar almaya neden oluyor.

14 Ocak Çarşamba günü pek çok il ve ilçede ders zili kar yağışı sebebiyle çalmazken var olan tatilin uzayıp uzamayacağı ya da yeni tatil haberlerinin alınıp alınmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merakla takip ediliyor.

TUNCELİ

16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılacağı ve yarıyıl tatilinin başlayacağı bilinirken kar yağışı nedeniyle ilk tatil kararı Tunceli'den geldi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 15 Ocak 2026 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU

Ordu Valiliği yoğun kar yağışının ardından buzlanma oluşması sebebiyle 8 ilçenin tamamında 5 ilçede ise kısmi tatil kararı aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı oluşan buzlanma ve don riski nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 15 Ocak Perşembe günü 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan ve Kumru ilçesinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğine dikkat çekilerek, "Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde, kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında 15 Ocak 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi