Türkiye'nin doğusu kara teslim! Yüzlerce yere ulaşım sağlanamıyor

Türkiye balkanlarda ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. Türkiye'nin özelikle doğusu olmak üzere birçok noktası günlerdir süren kar yağışının etkisi altında... Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1012 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

EKİPLER SEFERBER

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 296 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Hakkari'de de iki gün aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Hakkari genelinde kar nedeniyle 75 köy ve 148 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te de kar nedeniyle 229 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 229 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Muş'ta kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde 264 köy yolunun kapandığını bildirdi.