İstanbul için yeni kar alarmı! AKOM tarih vererek açıkladı

Birkaç gün boyunca uzaklaşacak olan soğuk hava pazar günü İstanbul'a geri dönecek. Soğuk havayla birlikte İstanbul'da yine kar yağışı görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde birkaç derece yükseleceğini ancak hafta sonu itibariyle yeniden düşeceğini bildiren AKOM, kar yağışı için tarih verdi.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YENİDEN DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1–3°C üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

AKOM hafta sonu İstanbul'da yüksek kesimlerde kar, deniz seviyesine doğru ise karla karışık yağmur görüleceğini bildirdi.