Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul için yeni kar alarmı! AKOM tarih vererek açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni bir kar uyarısı yaptı. Hafta sonunu işaret eden AKOM, sıcaklıkların yine bir anda düşeceğini ve yüksek kesimlerde kar, deniz seviyesine doğru ise karla karışık yağmur görüleceğini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul için yeni kar alarmı! AKOM tarih vererek açıkladı
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 10:46

Birkaç gün boyunca uzaklaşacak olan soğuk hava pazar günü İstanbul'a geri dönecek. Soğuk havayla birlikte İstanbul'da yine kar yağışı görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

İstanbul için yeni kar alarmı! AKOM tarih vererek açıkladı

Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde birkaç derece yükseleceğini ancak hafta sonu itibariyle yeniden düşeceğini bildiren AKOM, kar yağışı için tarih verdi.

İstanbul için yeni kar alarmı! AKOM tarih vererek açıkladı

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YENİDEN DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1–3°C üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.

İstanbul için yeni kar alarmı! AKOM tarih vererek açıkladı

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

AKOM hafta sonu İstanbul'da yüksek kesimlerde kar, deniz seviyesine doğru ise karla karışık yağmur görüleceğini bildirdi.

İstanbul için yeni kar alarmı! AKOM tarih vererek açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eğitimde kar arası! İşte okulların tatil edildiği iller
Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar değişiyor, İstanbul için kar bekleniyor
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.