Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
Eğitim
 Selahattin Demirel

Eğitimde kar arası! İşte okulların tatil edildiği iller

Türkiye'nin önemli bir kesiminde soğuk hava şartları tekrar etkisini gösterirken eğitim için de kararlar alınıyor. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği illerimiz Valilik kararlarıyla belli olmaya başladı. İşte detaylar...

Eğitimde kar arası! İşte okulların tatil edildiği iller
13.01.2026
13.01.2026
saat ikonu 20:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği hava tahmin raporları ve yaptığı uyarıların ardından beklenen soğuk hava dalgası Türkiye'de tekrar yüzünü gösterdi.

Kar yağışının kendisini beyaz örtüyle hissettirdiği il ve ilçelerimizde kara yollarının işlemesi adına ekipler teyakkuzda bulunurken olumsuz hava koşulları eğitimde de aksamaya neden oluyor.

16 Ocak'ta ilk dönemi tamamlayacak öğrenciler, yarıyıl tatilinden önce kar tatilinden yararlanmaya başladı. Valilikler, illerde ortaya çıkan çetin kış durumu nedeniyle okullarla ilgili tatil kararı almaya başladı.

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitimde kar arası! İşte okulların tatil edildiği iller

Alınan karar kapsamında resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, eğitime ara verilen günlerde malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları, hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Eğitimde kar arası! İşte okulların tatil edildiği iller

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Eğitimde kar arası! İşte okulların tatil edildiği iller

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğine dikkat çekilerek, "Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.

ERZİNCAN

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada alınan meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, bu durumun il genelinde yoğun buzlanma ve don olaylarına yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ile trafik güvenliği açısından oluşabilecek risklerin göz önünde bulundurulduğu ifade edilerek, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı duyuruldu.

