3 büyük şehirde hava durumu nasıl olacak? Uzman isim pazar gününe dikkati çekti

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ülkede pek çok kent beyaza bürünürken soğuk ve yağışlı hava günlük yaşamı da zorlaştırıyor. Vatandaşlar, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Vatandaşlar hava durumuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'ten dikkati çeken bir açıklama geldi. Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELERİ DUYURDU

Çarşamba günü Batı Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ve Karadeniz'in özellikle doğu kesimlerinde yağışların devam etmesini beklediklerini belirten ifade eden Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Marmara'nın kuzeyinde yağışlar devam ediyor. Yağışlar genellikle iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kıyılarda yağmur şeklinde olacak. Perşembe ve cuma günü de Karadeniz'in tamamında, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam ediyor. Yağışlar kıyılarda yine yağmura dönecek ama iç kesimlerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Özellikle buzlanma ve don olayı, yağışın geçmesiyle birlikte, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kendini gösteriyor. Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde de çığ tehlikesi devam ediyor. Bu konuda da dikkatli olurlarsa vatandaşlarımızı uyaralım."

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Abdullah Macit, 3 büyük şehirde beklenen hava durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Macit, "İstanbul'da sıcaklıklar artıyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki 3 gün boyunca 10-12 derece civarında olacak. İstanbul'da yağmur bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklık düşüşü hafta sonu, pazar gününden itibaren bekleniyor. Ankara'da yağış beklemiyoruz ancak sabah saatlerinde hava sıcaklığı, çarşamba günü sabah, eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Ama Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca, yine gece sıcaklıkları ile beraber gündüz sıcaklıkları da artış gösterecek. İzmir'de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 15-16 dereceye kadar çıkacak. Hava sıcaklıkları pazar gününe kadar, batı kesimlerde 3 büyük şehirde artıyor. Pazar günden itibaren azalış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.