İki grup arasındaki kavgada kan döküldü! Adana'da taşlı, sopalı saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Olay, saat 13.00 sıralarında Gülbahçesi Mahallesi 13366 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruplar birbirine taş ve sopayla saldırdı.

Çıkan kavgada 45 yaşındaki Übeyt Coşkun tabanca ile göğsünden vurulup kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgada 5 kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

ÜBEYT COŞKUN HAYATINI KAYBETTİ

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Coşkun ve yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Coşkun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşkun’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polis olayın yaşandığı bölgede husumetli aileler arasında çıkabilecek yeni bir olaya, yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat timleri ve Çevik Kuvvet Özel Timi mahallede tedbirlerini sürdürürken şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.