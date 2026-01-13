Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama: Alnım açık, başım dik

Kurtlar Vadisi, Adanalı, Kardeş Payı ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerde rol alan Oktay Kaynarca ve Emel Müfüoğlu gibi isimlerin yer aldığı 6 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA'DAN İLK AÇIKLAMA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklama; “Alnım açık, başım dik” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında, Oktay KAYNARCA Emel MÜFTÜOĞLU Neda ŞAHİN Ali SERT Rabia KARATAŞ Selen ÇETİNKAYA *Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”