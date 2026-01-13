Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Muhammed Çağatay Kılıçaslan isimli savcı, adliyede görevli kadın hakim Aslı Kahraman'a silahla ayağından vurdu.
Kanlar içinde yere yığılan kadın hakim, en yakın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından savcı Kılıçaslan gözaltına alındı.
İşte Hakim Aslı Kahraman'a silahlı saldırı düzenleyen Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan'ın fotoğrafı...
Son dakika haberinin detayları gelecek...