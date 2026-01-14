Buzlu yolda kontrolünü kaybetti, yaşlı adama çarpıp metrelerce havaya savurdu!

Ordu'nun Ünye ilçesinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezine doğru seyreden Fatih G. (29) yönetimindeki otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri Bav'a (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan otomobil ile yaşlı adam metrelerce havaya savrularak bir oto temizleme dükkânının içine düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.