Aslıhan Malbora ve Erdem Kaynarca'lı İnter Galaktik Aşk dizisinden ilk kare geldi

Absürd komedi türündeki İnter Galaktik Aşk dizisinin kadrosuna son olarak Ushan Çakır, Cem Davran, Zeynep Kankande ve Mert Denizmen katıldı. Dizinin okuma provası bugün yapılırken, oyunculardan da ilk kare geldi.

İNTER GALAKTİK AŞK DİZİNİN OYUNCULARI BULUŞTU

“İnter Galaktik Aşk” dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Arsürd komedi türündeki dizide başrolleri paylaşan Erdem Kaynarca ve Aslıhan Malbora’ya Cem Davran, Zeynep Kankonde, Ushan Çakır ve Mert Denizmen’in de aralarında olduğu güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Okuma provasından ilk kareleri paylaşılan dizinin senaryosu ve yönetmenliğini ise Mehmet Zakir Ekni üstleniyor. Dizinin yazar ekibinde Derem Çıray ve Burak Yerlikaya yer alıyor.