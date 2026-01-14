2026 YÖKDİL1 ve YÖKDİL2 sınavları ne zaman hangi tarihte?

YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi, ÖSYM tarafından 2026 sınav takviminin yayımlanmasının ardından belli oldu.

Sınav takviminin belirlenmesiyle birlikte özellikle yüksek lisans ve doktora adayları, merak içerisinde YÖKDİL 2026 ne zaman sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

2026 YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2026 YÖKDİL 1 başvuruları 21-29 Ocak tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL 1 sınavı ise 08 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek.

Öte yandan 2026 YÖKDİL 2 başvuruları 16-24 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL 2 sınavı ise 02 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.