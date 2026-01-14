Menü Kapat
AK Parti, çevre ve şehircilikte 2026 yol haritasını odak grup çalışmalarıyla şekillendiriyor

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çevre ve şehircilik alanında izlenecek 2026 yol haritasını zenginleştirmek amacıyla kamu, akademi, sivil toplum ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla odak grup çalışmaları gerçekleştiriliyor.

AK Parti, çevre ve şehircilikte 2026 yol haritasını odak grup çalışmalarıyla şekillendiriyor
Başkanlık tarafından, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çevre ve şehircilik politikalarının geliştirilmesine yönelik "Türkiye Yüzyılı: Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları" kapsamında "Odak Grup Toplantıları" düzenleniyor.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, sahada çalışan uzmanlar, meslek örgütleri ve yerel yöneticilerden oluşan çok sayıda paydaşı bir araya getirmeyi amaçlayan toplantıların 30 büyükşehirde yapılması planlanıyor.

AK Parti, çevre ve şehircilikte 2026 yol haritasını odak grup çalışmalarıyla şekillendiriyor

- Sevilay Tuncer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmalar hakkında bilgi verdi

Bu toplantıların ilki İstanbul'da ikincisi ise Ankara'da gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, partinin genel merkezinde düzenlenen son toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan yardımcıları, birçok kamu yöneticisi, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 2 oturumda gerçekleştirilen Ankara'daki toplantıda, politika setlerinin oluşturulmasında sahadan gelen görüşler, mevcut uygulamalara ilişkin tespitler, gelecek döneme dair riskler, fırsatlar ve ihtiyaçlar ele alındı.

Toplantıda, her kurum ve kuruluş, kendi çalışma alanı özelinde 2026 için planladığı faaliyetleri, öncelikli politika başlıklarını, mevzuat ve uygulamada ihtiyaç duyulan iyileştirmelerle kurumlar arası işbirliği gerektiren alanları paylaştı. Öte yandan, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının tespitleri de ele alındı.

- "Her bir çalışmanın çıktıları, raporları oluyor"

AA muhabirine konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, "Türkiye Yüzyılı: Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları" kapsamında düzenledikleri "Odak Grup Toplantıları" hakkında bilgi verdi.

"Odak Grup Toplantıları"nın ilkini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini anlatan Tuncer, kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasını hedefleyen bir toplantı olduğunu söyledi.

Tuncer, AK Parti İstanbul Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığının her 15 günde bir "Odak Grup Toplantıları" gerçekleştireceğini bildirdi.

Bu toplantıların çok fazla katılımcıyla yapıldığını belirten Tuncer, sonrasında da alt gruplara ayrılarak konuların daha detaylı çalışılacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte kol kola yürüdüklerini ifade eden Tuncer, "Her bir çalışmanın çıktıları, raporları oluyor. Biz, bu raporları alıyoruz, üzerine çalışarak politikalarımızı geliştiriyoruz." dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde 12 Ocak'ta "Odak Grup Toplantısı"nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Tuncer, "Bu toplantıları, çevre ve şehircilik politikalarının 2026 yol haritasını daha da netleştirmek, zenginleştirmek adına yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tuncer, AK Parti'nin istişare kültürünü benimsemiş bir parti olduğunu vurgulayarak, bu çalışmaların her bir çıktısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini bildirdi.

- "İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda çok ciddi çıktılarımız var"

Büyükşehirlerin tamamında bu toplantıları gerçekleştireceklerini açıklayan Tuncer, "Belediyesi bizde olan, olmayan diye ayırt etmedik. Bütün şehirler, bizim şehirlerimiz. Ülke hepimizin. Her şehrin kendine özgü çeşitli problemleri ve ihtiyaçları var." dedi.

"Dünün sorunu, bugünün sorunu olmuyor" ifadesini kullanan Tuncer şöyle devam etti:

"Biz, bu ihtiyaçları güncelleyerek çözüm bulma amacındayız. Arada bir köprü olmak istiyoruz. Edindiğimiz bilgilerle, çıktılarla bir politika üretmek istiyoruz. Bu anlamda çok faydalı toplantılar gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda çok ciddi çıktılarımız var. İstanbul maalesef ki bizim bıraktığımız İstanbul değil. Ulaşımından su problemine, yapılmayan inşaatlara ve altyapıya kadar çok ciddi sorunları var. Birçok konunun eylem planı yok. Biz, İstanbul'da olmayan ve çok acil yapılması gereken birçok eylem planına çalışıyoruz."

Tuncer, bu çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

#Gündem
