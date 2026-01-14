Hastanedeki "klima" kavgası kamerada! Sözlü tartışma arbedeye dönüştü

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde, Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek ile hastanenin müdür yardımcısı Berkay Aktaş arasında, hastanedeki bir klimanın arızalı olması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Furkan Özübek, Berkay Aktaş'ı boğazından iterken, gerginlik hastane personelinin araya girmesiyle sonlandırıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı...