Denize atlayan kadını canlı yayında kurtardı! O anlar kameralara yansıdı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yapan internet ünlüsü Sinan Can Sakızlı eşiyle birlikte yürürken denizde bir kadının hareketsiz durduğunu fark etti. Kamerası açıkken, 112'yi arayan Sakızlı bir yandan kadına yardımcı olmaya çalıştı. Ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılıp hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. O anlar hem çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına hem de Sakızlı'nın canlı yayınına yansıdı.