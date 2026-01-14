Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 8 futbolcu yok

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçları kapsamında bugün Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU!

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Levent Mercan, Nelson Semedo, Archie Brown ve Edson Alvarez'in sakatlığı bulunuyor. Dört futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmezken milli takımda yer alan En-Nesyri ile kadro dışı bırakılan Becao ve Cenk Tosun'da karşılaşmada yer almayacak. Beyoğlu Yeni Çarşı'da ise Mustafa Berk Özköroğlu, Bartu Albay, Mehmet Soyarslan, Fatih Bektaş ve Berke Demircan cezalı olmaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin kalesini Tarık Çetin'in koruması bekleniyor. Defans hattında ise Skriniar yerine Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor. Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak, Emir, Ali, Murat, Arda, Ali Eren, Göktan, Barış, Emre, Alhan, Emre Can, Emir Ali

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Musaba, Kerem

FENERBAHÇE 3 PUANIN PEŞİNDE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmişti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler mağlubiyet aldı. 0 puanda olan Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı mağlup ederek kupada ilk 3 puanını almayı hedefliyor.