Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor

Son bir yılda bankalardaki kıymetli maden mevduatı tarihi zirveye çıktı. Parite etkisinden arındırılmamış verilere göre tutar 85 milyar dolara dayandı.



Kıymetli maden mevduatlarının, toplam yabancı para mevduatı içindeki payı 12 puanın üzerinde artarak yüzde 33’e yaklaştı.



Yani her 3 dolarlık yabancı para mevduatının 1 doları artık altın ve diğer kıymetli madenlerde tutuluyor.

İşte detaylar ve tüm rakamlar...