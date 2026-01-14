Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Son bir yılda bankalardaki kıymetli maden mevduatı tarihi zirveye çıktı. Parite etkisinden arındırılmamış verilere göre tutar 85 milyar dolara dayandı.
Kıymetli maden mevduatlarının, toplam yabancı para mevduatı içindeki payı 12 puanın üzerinde artarak yüzde 33’e yaklaştı.
Yani her 3 dolarlık yabancı para mevduatının 1 doları artık altın ve diğer kıymetli madenlerde tutuluyor.
İşte detaylar ve tüm rakamlar...
Ekonomim'de yer alan habere göre; altın fiyatları son bir yılda iki katına çıkınca vatandaş soluğu bankada aldı. Türkiye'de kıymetli maden mevduatı, 85 milyar dolara dayanarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
ALTINA İLGİ HER ALANDA ARTTI
Türkiye’de gram altın fiyatları son bir yılda iki katından fazla arttı.
Bu yükseliş, zaten geleneksel bir yatırım aracı olarak öne çıkan altına ilgiyi daha da artırdı.
10 HAFTADIR KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR
Kıymetli maden mevduatlarına giriş 10 haftadır kesintisiz olarak devam ediyor.
Son bir yılda bankalardaki kıymetli maden hesapları 15 milyar dolar yükseldi. Artışın yüzde 90’ı doğrudan gerçek kişilerin, yani vatandaşın yatırımlarından kaynaklandı.
Toplam yabancı para mevduatı içinde altının payı, yüzde 20’lerden yüzde 33’e yükseldi. Artık her 100 liralık mevduatın 13 lirası kıymetli maden hesaplarında tutuluyor.
İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğini içeren küresel jeopolitik gerilimler kıymetli madenlerin fiyatlarını da etkiliyor.
Altındaki bu yükseliş trendinin küresel krizlerle birlikte sürmesi bekleniyor.