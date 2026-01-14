Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor

Ocak 14, 2026 11:53
1
Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor

Son bir yılda bankalardaki kıymetli maden mevduatı tarihi zirveye çıktı. Parite etkisinden arındırılmamış verilere göre tutar 85 milyar dolara dayandı.

Kıymetli maden mevduatlarının, toplam yabancı para mevduatı içindeki payı 12 puanın üzerinde artarak yüzde 33’e yaklaştı.

Yani her 3 dolarlık yabancı para mevduatının 1 doları artık altın ve diğer kıymetli madenlerde tutuluyor.

İşte detaylar ve tüm rakamlar...

2
Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor

Ekonomim'de yer alan habere göre; altın fiyatları son bir yılda iki katına çıkınca vatandaş soluğu bankada aldı. Türkiye'de kıymetli maden mevduatı, 85 milyar dolara dayanarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

3
Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor

ALTINA İLGİ HER ALANDA ARTTI 

Türkiye’de gram altın fiyatları son bir yılda iki katından fazla arttı.

Bu yükseliş, zaten geleneksel bir yatırım aracı olarak öne çıkan altına ilgiyi daha da artırdı.

 

 

 

 

4
Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor

10 HAFTADIR KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR 

Kıymetli maden mevduatlarına giriş 10 haftadır kesintisiz olarak devam ediyor.

Son bir yılda bankalardaki kıymetli maden hesapları 15 milyar dolar yükseldi. Artışın yüzde 90’ı doğrudan gerçek kişilerin, yani vatandaşın yatırımlarından kaynaklandı.

 

5
Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor

Toplam yabancı para mevduatı içinde altının payı, yüzde 20’lerden yüzde 33’e yükseldi. Artık her 100 liralık mevduatın 13 lirası kıymetli maden hesaplarında tutuluyor.

 

 

6
Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor

İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğini içeren küresel jeopolitik gerilimler kıymetli madenlerin fiyatlarını da etkiliyor.

Altındaki bu yükseliş trendinin küresel krizlerle birlikte sürmesi bekleniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.