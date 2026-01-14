Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, daha önce planlanan stat yerine Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşması futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadele, Türkiye genelinde şifresiz yayın yapan spor kanalı üzerinden ekranlara gelecek ve karşılaşma saati itibarıyla yayın akışı içinde yer alacak.

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler, televizyon yayınlarının yanı sıra resmi internet platformları üzerinden de canlı yayına ulaşabilecek. Yayıncı kuruluşun hem uydu hem de dijital platformlarda sunduğu seçenekler sayesinde karşılaşma farklı cihazlardan takip edilebilecek.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. A Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz HD yayın yapması nedeniyle herhangi bir ek ücret gerektirmeden izlenebiliyor.

Şifresiz A Spor frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

Polarizasyon: H (Yatay)

FEC: 5/6

A Spor ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV gibi platformlarda da yer alıyor. İzleyiciler, bu platformlarda belirtilen kanal numaraları üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek ve yayın sırasında herhangi bir şifreyle karşılaşmayacak.

A Spor kanal numaraları şöyledir:

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı:

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Alhan Kurtoğlu, Burak Yamaç, Eren Büyükbaş, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Kaçan, Murat Arda Ayhan, Alperen Yılmaz, Ali Eren İyican, Sedat Komi.

Fenerbahçe: Mert Günok, Oğuz, Yiğit Efe, Çağlar Söyüncü, Dorgeles Nene, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Musaba, Talisca, Jhon Duran

A SPOR CANLI İZLE

A Spor’un canlı yayınına televizyon dışında internet üzerinden de erişim sağlanabiliyor. Kanalın resmi internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz canlı yayın sunuluyor ve bu yayın tarayıcı üzerinden doğrudan açılabiliyor. Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçı internetten de A Spor’un resmi sitesi üzerinden izlenebilecek.

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden erişilebilen canlı yayın seçeneği, uygulama indirmeden kullanılabiliyor. Dileyen izleyiciler, daha stabil bir yayın için A Spor’un mobil uygulamasını Beyoğlu Yeni Çarşı maçını canlı izleyebilecek.

A SPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE

Fenerbahçe’nin Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında oynayacağı kupa maçı, A Spor’un canlı yayın akışında yer alıyor. Yayın, maç saatinden kısa süre önce başlıyor ve karşılaşma boyunca kesintisiz şekilde devam edecek.

A Spor’un 14 Ocak yayın akışı:

17:30 Kupada Bugün

18:00 İstanbulspor-Trabzonspor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Beyoğlu Yeniçarşı-Fenerbahçe

22:30 Türkiye’nin Kupası

A Spor’un uydu frekans bilgileri sayesinde uydu alıcısı bulunan izleyiciler, kanalı manuel veya otomatik arama ile kolayca bulabilecek. Platform kullanıcıları ise ilgili kanal numaraları üzerinden yayına ulaşabilecek.

A SPOR BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FENERBAHÇE CANLI İZLE

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe mücadelesi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan kanalın frekans bilgileri, uydu kullanıcıları için erişim kolaylığı sağlıyor.

Bunun yanı sıra A Spor’un resmi web sitesi ve bazı dijital platformlardaki canlı yayın seçenekleri sayesinde maç, televizyon dışında da takip edilebiliyor. Yayın, maç saati itibarıyla eş zamanlı olarak tüm platformlarda izlenebilecek.