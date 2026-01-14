Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçı A Spor canlı yayın ile ekranlara gelecek. A Spor canlı yayın, kesintisiz HD donmadan yayın ile Fenerbahçe ZTK maçını ekranlara getiriyor. Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ikinci hafta heyecanı bu akşam İstanbul’da yaşanacak. Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak ve hakem Turgut Doman düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklar ve milli takım görevleri nedeniyle önemli eksikler bulunurken, karşılaşmanın VAR hakemi olarak Özer Özden görev alacak. İşte ZTK Beyoğlu Fenerbahçe maçı A Spor canlı izle kesintisiz yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 19:38

C Grubu 2. hafta mücadelesinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, daha önce planlanan stat yerine Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak.

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşması futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadele, Türkiye genelinde şifresiz yayın yapan spor kanalı üzerinden ekranlara gelecek ve karşılaşma saati itibarıyla yayın akışı içinde yer alacak.

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler, televizyon yayınlarının yanı sıra resmi internet platformları üzerinden de canlı yayına ulaşabilecek. Yayıncı kuruluşun hem uydu hem de dijital platformlarda sunduğu seçenekler sayesinde karşılaşma farklı cihazlardan takip edilebilecek.

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe karşılaşması kanalından canlı olarak yayınlanacak. A Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz HD yayın yapması nedeniyle herhangi bir ek ücret gerektirmeden izlenebiliyor.

Şifresiz A Spor frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

Polarizasyon: H (Yatay)

FEC: 5/6

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

A Spor ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV gibi platformlarda da yer alıyor. İzleyiciler, bu platformlarda belirtilen kanal numaraları üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek ve yayın sırasında herhangi bir şifreyle karşılaşmayacak.

A Spor kanal numaraları şöyledir:

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı:

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Alhan Kurtoğlu, Burak Yamaç, Eren Büyükbaş, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Kaçan, Murat Arda Ayhan, Alperen Yılmaz, Ali Eren İyican, Sedat Komi.

Fenerbahçe: Mert Günok, Oğuz, Yiğit Efe, Çağlar Söyüncü, Dorgeles Nene, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Musaba, Talisca, Jhon Duran

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

A SPOR CANLI İZLE

A Spor’un canlı yayınına televizyon dışında internet üzerinden de erişim sağlanabiliyor. Kanalın resmi internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz sunuluyor ve bu yayın tarayıcı üzerinden doğrudan açılabiliyor. Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçı internetten de A Spor’un resmi sitesi üzerinden izlenebilecek.

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden erişilebilen canlı yayın seçeneği, uygulama indirmeden kullanılabiliyor. Dileyen izleyiciler, daha stabil bir yayın için A Spor’un mobil uygulamasını Beyoğlu Yeni Çarşı maçını canlı izleyebilecek.

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

A SPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE

Fenerbahçe’nin Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında oynayacağı kupa maçı, A Spor’un canlı yayın akışında yer alıyor. Yayın, maç saatinden kısa süre önce başlıyor ve karşılaşma boyunca kesintisiz şekilde devam edecek.

A Spor’un 14 Ocak yayın akışı:

17:30 Kupada Bugün

18:00 İstanbulspor-Trabzonspor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Beyoğlu Yeniçarşı-Fenerbahçe

22:30 Türkiye’nin Kupası

A Spor’un uydu frekans bilgileri sayesinde uydu alıcısı bulunan izleyiciler, kanalı manuel veya otomatik arama ile kolayca bulabilecek. Platform kullanıcıları ise ilgili kanal numaraları üzerinden yayına ulaşabilecek.

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? A Spor canlı yayın başlıyor

A SPOR BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FENERBAHÇE CANLI İZLE

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe mücadelesi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan kanalın frekans bilgileri, uydu kullanıcıları için erişim kolaylığı sağlıyor.

Bunun yanı sıra A Spor’un resmi web sitesi ve bazı dijital platformlardaki canlı yayın seçenekleri sayesinde maç, televizyon dışında da takip edilebiliyor. Yayın, maç saati itibarıyla eş zamanlı olarak tüm platformlarda izlenebilecek.

ETİKETLER
#canlı yayın
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#A Spor
#Beyoğlu Yeni Çarşı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.