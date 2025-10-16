Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

16 bakanlıkta yeni başkanlık kuruldu: Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan 189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 17 bakanlığın 16'sında "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kuruldu. Buna göre; afet, seferberlik ve savaş durumlarında koordinasyon ve hızlı müdahale hedefleniyor.

16 bakanlıkta yeni başkanlık kuruldu: Karar Resmi Gazete'de
16 Ekim 2025 Tarihli ve 33049 Sayılı yayımlandı. 'ın imzasıyla 16 bakanlıkta yeni başkanlık kuruldu.

ACİL DURUMLAR VE SAVUNMA PLANLAMASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULDU

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığı hariç 16 bakanlığın teşkilat yapısına "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" adında yeni bir birim eklendi.

16 bakanlıkta yeni başkanlık kuruldu: Karar Resmi Gazete'de

Söz konusu kararnameye göre, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı, afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hâline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemlerin diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirilmesini sağlayacak.

GÖREV VE YETKİLERİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şöyle tanımlandı:

  1. Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hâline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,
  2. Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hâli hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,
  3. Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,
  4. Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkân ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
  5. Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,
  6. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
16 bakanlıkta yeni başkanlık kuruldu: Karar Resmi Gazete'de

17 BAKANLIĞIN 16'SINDA KURULACAK

Kararname, yeni daire başkanlığının 16 bakanlığın merkez teşkilatına eklenmesini öngörüyor. O bakanlıklar şöyle;

  • Adalet Bakanlığı,
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,
  • Dışişleri Bakanlığı,
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı,
  • İçişleri Bakanlığı,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
  • Milli Eğitim Bakanlığı,
  • Sağlık Bakanlığı,
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
  • Tarım ve Orman Bakanlığı,
  • Ticaret Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı ise hariç tutuldu.

