TGRT Haber
27°
 Onur Kaya

Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu’nun kurulması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 05:35
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 06:42

8 Ağustos 2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu’nun kurulması hakkındaki genelge de Resmi Gazete'de yer aldı.

KUTUPLARIN ARTAN ÖNEMİNE VURGU

Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile birlikte, kutup bölgelerinin jeostratejik, ekonomik ve ekolojik açıdan giderek artan bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Arktika ve Antarktika'daki buzul erimeleri tüm dünya iklimini, doğal yaşam dengesini, enerji arzını, yeraltı kaynaklarının erişilebilirliğini ve kullanımını, uluslararası ticaret yollarını, şehirleşmeyi ve deniz seviyesi değişimini doğrudan etkilerken finans, göç ve eğitim gibi birçok alanı da dolaylı olarak etkilediği belirtilen genelgede, "Ülkemizin 2053 vizyonu; bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek teknoloji girişimlerini ve araştırma-geliştirme yatırımlarını teşvik eden bir ekosistemi güçlendirmek ve kritik alanlarda ülkemizi bölgesinde ve dünyada çekim merkezi haline getirmektir. Kutup bölgelerinin küresel olarak artan önemi, bu bölgeleri de kritik alanlardan biri durumuna getirmiştir" denildi.

Ulusal Kutup Bilim Stratejisi (2023- 2035) hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin iki kutup bölgesinde de uluslararası konumunun güçlendirilmesi önem arz ettiği belirtilen genelgede Kutup bölgelerinde gerçekleştirilen araştırma- geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile kutup bölgelerindeki mevcut ve kurulacak olan altyapıların Türkiye’nin hem bu bölgelere erişimini kolaylaştıracak hem de bu bölgelerde aktif faaliyetlerde bulunarak insanlığın ortak mirasının korunmasında etkin bir rol üstlenmesine hizmet edeceğine değinildi.

8 BAKANLIK VE TÜBİTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Kurulacak olan kurulun; Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürünün katılımıyla oluşturulacağı açıklanan genelgeye göre kurul yılda bir defa toplanacak olup Kurul Başkanı ihtiyaç halinde kurulu toplantıya çağırabilecek, alt kurul ve çalışma grupları oluşturabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma altyapıları, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilecek.

ETİKETLER
#Gündem
