Okul gezisinde gıda zehirlenmesi: Öğrenciler hastanelik oldu

Kütahya'da, geziden dönerken rahatsızlanan 17 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Muğla'dan Eskişehir'e gezi için giden bir lisenin öğrencileri, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetiyle 17 öğrenci, Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu. Tedavi altına alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.