Sağlık
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Havalar soğudu zehirlenmeler arttı! Uzmanlar uyarıyor: Önleminizi alın!

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte zehirlenme vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlem alınması konusunda uyarıyor. Son olarak Aydın'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen 1 kişi hayatını kaybetti...

Son günlerde yurdun farklı yerlerinde karbonmonoksit zehirlenmeleri nedeniyle üzücü olaylar meydana geldi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen 1 kişi hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı. Olay, sabah saatlerinde kırsal Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayladaki bağ evlerine giden Salman ailesinden haber alamayan yakınları eve geldi. Ertuğrul Salman (62) ve eşi Z.S.'yi (54) baygın halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ertuğrul Salman ve eşine ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ertuğrul Salman doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Z.S. ise ambulansla İzmir'e sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede ise ailenin sobadan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Havalar soğudu zehirlenmeler arttı! Uzmanlar uyarıyor: Önleminizi alın!

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise bir evde doğal gazdan kaynaklı sonucu 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Hürriyet Mahallesi Acar Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı eve giriş yapan bakıcı S.S. (59), ikamette kalan 3 kişiyi baygın halde buldu.

Okul müdürü F.Ç. (57) ve eşi B.Ç. (54) ile kayınvalide G.A.’nın (85) karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine, polis, ambulans ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Havalar soğudu zehirlenmeler arttı! Uzmanlar uyarıyor: Önleminizi alın!

YETKİLİLER UYARIYOR

Geçtiğimiz günlerde de Denizli’den soba zehirlenmesi nedeniyle ölümlü vaka meydana gelmişti. Yetkililer, bu tür faciaların önüne geçmek için kış aylarında kullanılan ısıtma sistemleri konusunda dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

