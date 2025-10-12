Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye Gürcistan maçı hangi ilde oynanacak? Kocaeli Stadyumu adres ve kapasitesi

E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan deplasmanından 6-1'lik tarihi bir zaferle dönen A Milli Futbol Takımı'mız Gürcistan maçını hangi ilde oynayacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Gürcistan maçı hangi ilde oynanacak? Kocaeli Stadyumu adres ve kapasitesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 17:45

A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Bulgaristan deplasmanında sahadan 6-1’lik skorla üstün ayrılarak önemli bir zafere imza attı.

Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 4. müsabakasına çıkacak.

Karşılaşmanın hangi şehirde oynanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Türkiye Gürcistan maçı hangi ilde oynanacak? Kocaeli Stadyumu adres ve kapasitesi

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ ŞEHİRDE?

Türkiye Gürcistan mücadelesi Kocaeli’de gerçekleştirilecek.

Kocaeli Stadyumu’nun mevcut seyirci kapasitesi toplamda 35 bin 116.

Stadın konumu ise şu şekilde: Alikahya Atatürk, Tunaoğlu Caddesi, 41310 İzmit/Kocaeli.

Türkiye Gürcistan maçı hangi ilde oynanacak? Kocaeli Stadyumu adres ve kapasitesi

14 Mayıs Salı günü saat 21:45’te başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz şekilde yayımlanacak.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak bu mücadeleyi kazanmamız durumunda grup ikinciliğini garantilemiş olacağız.

Ayrıca A Milli Takım 15 Kasım saat 20:00’de Bulgaristan, 18 Kasım 22:45’te ise İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye Gürcistan maçı hangi ilde oynanacak? Kocaeli Stadyumu adres ve kapasitesi

A Milli Takımın olduğu E Grubunda puan durumu şöyle:

  1. İspanya 9
  2. Türkiye 6
  3. Gürcistan 3
  4. Bulgaristan 0
ETİKETLER
#Futbol
#a milli takım
#canlı yayın
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Gürcistan
#Kocaeli Stadyumu
#Maç Duyurusu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.