Türkiye Gürcistan maçı hangi ilde oynanacak? Kocaeli Stadyumu adres ve kapasitesi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Bulgaristan deplasmanında sahadan 6-1’lik skorla üstün ayrılarak önemli bir zafere imza attı.

Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda A Milli Takım 4. müsabakasına çıkacak.

Karşılaşmanın hangi şehirde oynanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ ŞEHİRDE?

Türkiye Gürcistan mücadelesi Kocaeli’de gerçekleştirilecek.

Kocaeli Stadyumu’nun mevcut seyirci kapasitesi toplamda 35 bin 116.

Stadın konumu ise şu şekilde: Alikahya Atatürk, Tunaoğlu Caddesi, 41310 İzmit/Kocaeli.

14 Mayıs Salı günü saat 21:45’te başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz şekilde yayımlanacak.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak bu mücadeleyi kazanmamız durumunda grup ikinciliğini garantilemiş olacağız.

Ayrıca A Milli Takım 15 Kasım saat 20:00’de Bulgaristan, 18 Kasım 22:45’te ise İspanya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Takımın olduğu E Grubunda puan durumu şöyle: