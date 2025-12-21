Menü Kapat
Galatasaray Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 7 futbolcu karşılaşmada yok

Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısının son hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılılarda 7 futbolcu yer almayacak. 2 futbolcunun ise durumunun maç saatinde kesinleşeceği açıklandı. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. TFF tarafından karşılaşmanın hakemi açıklandı. Galatasaray - Kasımpaşa arasında oynana son 5 maç istatistikleri gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

Galatasaray Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 7 futbolcu karşılaşmada yok
bugün kendi evinde 'yı ağrılayacak. Bu sezon 'de 36 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Maç eksiği ve averaj farkı nedeniyle 2. sırada yer alan Galatasaray bugün Kasımpaşa maçından puan alarak tekrardan liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Galatasaray Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 7 futbolcu karşılaşmada yok

Kasımpaşa ise bu sezon 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligde 15 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa kendini küme düşme hattından uzaklaştırmak istiyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kala Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündeme geldi.

Galatasaray Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 7 futbolcu karşılaşmada yok

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşmada sakatlıkları bulunan Singo ve Berkan Kutlu mücadelede forma giymeyecek.

2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda olan Mario Lemina, İsmail Jakobs ve Victor Osimhen'in yanı sıra bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'da karşılaşmada yer almayacak.

Galatasaray Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 7 futbolcu karşılaşmada yok

Tedavileri sona eren Uğurcan Çakır ve Kaan Ayhan'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Cafu, Hajradinovic ve Yusuf Barası'nın sakatlığı bulunuyor. Ben Ouanes sarı kart cezalısı olduğu için, Ali yAnar ve Ege Albayrak ise bahis soruşturması kapsamında ceza aldığı için karşılaşmada oynamayacak. Arous ise 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda yer alıyor.

Galatasaray Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 7 futbolcu karşılaşmada yok

GALATASARAY - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

Galatasaray - Kasımpaşa maçında teknik direktör Okan Buruk'un tedavisi yeni sona eren Uğurcan Çakır'ı riske atmayacağı tahmin ediliyor. Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'in sarı-kırmızılıların kalesini koruması bekleniyor.

Galatasaray - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Galatasaray Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 7 futbolcu karşılaşmada yok

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godried Frimpong, Cem Üstündağ, Andri Baldursson, Mamadou Fall, Diabate, Ali Yavuz Kol, Pape Habib Gueye

Galatasaray Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 7 futbolcu karşılaşmada yok

GALATASARAY - KASIMPAŞA HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev alacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz yapacak. Dördüncü hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu'nun görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka'nın oturacağı duyuruldu.

Galatasaray Kasımpaşa maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da 7 futbolcu karşılaşmada yok

GALATASARAY - KASIMPAŞA İSTATİSTİKLERİ, SON 5 MAÇ

Galatasaray ile Kasımpaşa tarihleri boyunca toplam 42 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 26'sında sarı-kırmızılılar, 7'sinde ise Kasımpaşa sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 9 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 87 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa ise 48 gol attı. İki takım arasında oynanan son 5 maç ise şöyle:

2 Mart 2025 | Kasımpaşa 3:3 Galatasaray

28 Eylül 2024 | Galatasaray 3:3 Kasımpaşa

17 Mart 2024 | Kasımpaşa 3:4 Galatasaray

3 Kasım 2023 | Galatasaray 2:1 Kasımpaşa

11 Mart 2023 | Galatasaray 1:0 Kasımpaşa

