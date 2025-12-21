Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kırıkkale'de 19 yaşındaki gence kabusu yaşattılar! Önce darp sonra gasp sonra da şantaj

Kırıkkale'de oto yıkamacıda çalışan 19 yaşındaki D.E.U. isimli genç kabusu yaşadı. Araçla gencin çalıştığı yere gelen 5 kişi darp ettikleri gencin 12 bin lirasını gasp edip çıplak görüntüleri için 100 bin lira istedi. Gencin olayı kolluk kuvvetlerine bildirmesinin ardından 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Beraberlerindeki 3 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kırıkkale'de 19 yaşındaki gence kabusu yaşattılar! Önce darp sonra gasp sonra da şantaj
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 16:55

Dün saat 02.45 sıralarında Nene Hatun Caddesi üzerindeki bir market önünde meydana gelen olay kan dondurdu. Edinilen bilgilere göre, oto yıkamacıda çalışan 19 yaşındaki D.E.U., araçla olay yerine gelen 21 yaşındaki M.K., ile 18 yaşındaki Ö.F.Ö. ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişi tarafından edildi.

DARP EDİP GASP ETTİKLERİ GENCE 'ÇIPLAK FOTOĞRAF' ŞANTAJI

Şüphelilerin, mağdurun 12 bin lirasını zorla aldığı, olay sonrası ise M.K.'nin mağduru telefonla arayarak kendisine ait olduğu öne sürülen çıplak görüntüler üzerinden 100 bin lira talep ettiği iddia edildi.
Hastaneden darp raporu alan mağdurun şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda M.K. ile Ö.F.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 19 yaşındaki gence kabusu yaşattılar! Önce darp sonra gasp sonra da şantaj

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İLK VUKUATLARI DEĞİLMİŞ!

Haklarında "", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "" suçlarından adli işlem başlatılan şüphelilerin GBT sorgulamasında daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Futbol yıldızına şantaj yapan kadın ve partnerinin cezası kesildi
Tehdit ve şantaj çetesi C7K hakkında karar verildi
ETİKETLER
#darp
#hakaret
#suç
#gözaltı
#yağma
#şantaj
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.