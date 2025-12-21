İran'da rekor yağış hayatı felç etti! 5 ölü

İran'ın Fars eyaletinde geçtiğimiz iki gün içinde meydana gelen şiddetli yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Fars Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Gulamrıza Gulami ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gulami, "Son iki günde 186 milimetre yağış kaydedildi. Bu görülmemiş yağış, 5 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu." ifadelerine yer verdi.

Selin tarım sektöründe geniş çaplı zararlara yol açtığını dile getiren İranlı yetkili, bu tür krizlere karşı hazırlık amacıyla çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.