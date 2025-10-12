Ülkenin en yüksek 3. dağında ölüm kalım savaşı: Dağcılar mahsur kaldı

Yedi kişilik grup, Japonya'nın üçüncü en yüksek dağı olarak bilinen Okuhotakadake Dağı'na tırmandı. Kyodo ajansının haberine göre, 3 bin 190 metre yüksekliğindeki zirveye çıkan gruptan Filipinler vatandaşı 3 kişi dönüşte mahsur kaldı.

Polise ulaşan ihbar üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

BİR DAĞCI KURTARILAMADI

Mahsur kaldığı belirtilen 3 kişiden birinin kendi imkanlarıyla döndüğünü, kurtarılan bir kişinin hipotermi belirtileri gösterdiğini ifade eden polis, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.