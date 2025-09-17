Fransız Alpleri'nde gizemli ölüm! Masife tırmanan iki dağcı hayatını kaybetti

Fransa’nın Hautes-Alpes iline bağlı Gap Savcılığı, Avrupa’da kış turizminin merkezi kabul edilen Alp Dağları’nın vilayetteki uzantısı olan Ecrins Masifi’ndeki Siraz Zirvesi’nde yaşanan olaya dair açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Marion Lozac'hmeur, biri asker diğeri itfaiye görevlisi olan iki dağcının yaptıkları keşif gezisinden dönmemeleri üzerine yakınlarının ihbarda bulunduğunu ve 14 Eylül'de arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini kaydetti.

CESETLERE 3 BİN 400 METRE YÜKSEKTE ULAŞILDI

Olumsuz hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını dile getiren Lozac'hmeur, 15 Eylül'de 27 yaşındaki iki dağcının cansız bedenlerine 3 bin 400 metre yükseklikte ulaşıldığını belirtti.

Lozac'hmeur, dağcıların düşmeleri sonucunda ölmüş olabileceğini ancak cesetlerin otopsi için inceleneceğini söyledi.