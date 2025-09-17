Menü Kapat
Fransız Alpleri'nde gizemli ölüm! Masife tırmanan iki dağcı hayatını kaybetti

Fransa'nın Ecrins Masifi'nde iki dağcı kayboldu. Arama kurtarma ekipleri cesetlere 3 bin 400 metre yükseklikte ulaştı. Dağcıların nasıl öldüğüne dair hala net bir sonuca varılmazken, cesetlerin otopsi için inceleneceği belirtildi.

Fransız Alpleri'nde gizemli ölüm! Masife tırmanan iki dağcı hayatını kaybetti
17.09.2025
saat ikonu 11:00
17.09.2025
saat ikonu 11:00

’nın Hautes-Alpes iline bağlı Gap Savcılığı, Avrupa’da kış turizminin merkezi kabul edilen Alp Dağları’nın vilayetteki uzantısı olan Ecrins Masifi’ndeki Siraz Zirvesi’nde yaşanan olaya dair açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Marion Lozac'hmeur, biri asker diğeri itfaiye görevlisi olan iki dağcının yaptıkları keşif gezisinden dönmemeleri üzerine yakınlarının ihbarda bulunduğunu ve 14 Eylül'de ekiplerinin harekete geçtiğini kaydetti.

Fransız Alpleri'nde gizemli ölüm! Masife tırmanan iki dağcı hayatını kaybetti

CESETLERE 3 BİN 400 METRE YÜKSEKTE ULAŞILDI

Olumsuz hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını dile getiren Lozac'hmeur, 15 Eylül'de 27 yaşındaki iki dağcının cansız bedenlerine 3 bin 400 metre yükseklikte ulaşıldığını belirtti.

Lozac'hmeur, dağcıların düşmeleri sonucunda ölmüş olabileceğini ancak cesetlerin için inceleneceğini söyledi.

