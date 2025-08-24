Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
26°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları da felaketle sonuçlandı, ölüme terk edildi

Kırgızistan'da Zafer Zirvesi tırmanışı sırasında 7 bin 439 metrede ayağı kırılan Rus dağcı Natalia Nagovitsina ölüme terk edildi. Kurtarılma çalışmaları sırasında bir İtalyan dağcı hayatını kaybetti, bir helikopter ise düştü.

Ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları da felaketle sonuçlandı, ölüme terk edildi
12 Ağustos'ta 'da Zafer Zirvesi tırmanışı yaparken 7 bin 439 metrede ayağı kırılan Rus dağcı Natalia Nagovitsina için kurtarma çalışmaları da felaket geçti. Drone görüntüleri sırasında hareket halinde olduğu fark edilen Natalia'ya, İtalyan dağcı Luca Sinigaglia yardım ulaştırmayı başardı ve fakat dönüş yolunda oksijen yetersizliği ve donma nedeniyle hayatını kaybetti.

KURTARMA HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Rus dağcıya uyku tulumu, yiyecek, su ve ocak bırakabilen Sinigaglia'nın yanı sıra birçok kurtarma girişiminde de bulunulduğu aktarıldı. Kırgızistan Savunma Bakanlığı’na ait Mi-8 tipi bir helikopter operasyon sırasında düşerken, gönderilen başka bir helikopter de görüş mesafesi sıfırlandığı için geri dönmek zorunda kaldı.

Ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları da felaketle sonuçlandı, ölüme terk edildi

''YAŞAMINI SÜRDÜRMESİ MÜMKÜN DEĞİL''

Son bir umutla zirveye tırmanmaya çalışan ekibin lideri Vitaly Akimov ise daha önceki helikopter kazasında sakatlandığı için tırmanışı sürdüremedi. Kurtarma ekibi, Nagovitsina’ya sadece 1100 metre kala geri dönmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Operasyonun başındaki Dmitry Grekov, “12 Ağustos’tan bu yana orada. Bu kadar süre yaşamını sürdürmesi mümkün değil. Gerçekçi değil” sözleriyle umutların tükendiğini ifade etti.

Ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları da felaketle sonuçlandı, ölüme terk edildi

EŞİ FELÇ GEÇİRİNCE DAĞDAN İNMEYİ REDDETMİŞTİ

Nagovitsina, 2021’de eşi Sergei Nogovitsin ile çıktığı Khan Tengri Dağı tırmanışında da eşini kaybetmişti. Eşi zirvede felç geçirince dağdan inmeyi reddetmiş ve onun yanında kalmış, ancak yardım ulaşmadan Sergei hayatını kaybetmiş, cansız bedenine ulaşılamamıştı. Natalia ise mucize eseri kurtulmuştu.

Bir yıl sonra eşinin anısına dağa tekrar çıkan Nagovitsina, zirveye anı plaketi yerleştirmiş ve “sevgi ile fedakârlığın” sembolü olarak anılmıştı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Zafer Zirvesi’nde sürdürülen operasyonun resmen sonlandırıldığını duyurdu. Nagovitsina’nın akıbeti ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

TGRT Haber
