Dünya
 Berrak Arıcan

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in annesinden dikkat çeken sözler: Öleceğini biliyordu

2023 yılında uçak kazasında ölen Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigojin'in annesi Violetta Prigojina dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prigojina, oğlunun öleceğini bildiğini söyledi.

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in annesinden dikkat çeken sözler: Öleceğini biliyordu
24.08.2025
11:43
24.08.2025
11:43

Devlet Başkanı 'in sağ kolu olarak bilinen fakat ölümünden önce Rus lider ile arasında soğuk rüzgarlar esen ’in kurucusu 'in annesi Violetta Prigojina açıklamalarda bulundu. 2023 yılında hayatını kaybettiği uçak kazasından bir hafta önce oğluyla konuştuğunu anlatan Prigojina, ''öleceğini biliyordu'' dedi.

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in annesinden dikkat çeken sözler: Öleceğini biliyordu

''PUTİN'E KARŞI ÇIKMA'' UYARISI

Oğlunu Putin'e karşı çıkmaması konusunda uyardığını söyleyen Prigojina, oğlunu Moskova'ya karşı girişiminden vazgeçirmeye çalıştığını anlattı:

''İsyandan önce görüştüğümüzde ona şöyle dedim: 'Seni sadece internetteki insanlar destekleyecek. Kimse seninle gelmeyecek. İnsanlar artık öyle değil.''

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in annesinden dikkat çeken sözler: Öleceğini biliyordu

The Guardin'ın haberine göre, savaş yanlısı sanat eserlerinin sergilendiği bir galeri işleten Prigojina, oğlunun buna katılmayarak kendisini destekleyecek kişilerin çıkacağını söylediğini ifade etti. Prigojin'in, Putin'i devirmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Prigojina, Wagner liderinin sadece Rus askeri komutasına kendini göstermek istediğini ifade etti.

PRİGOJİN'İN ÖLÜMÜ

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, 2023 yılının 24 Haziran'ında bazı askerleriyle beraber Kremlin'e başkaldırı olarak Moskova'ya ilerledi. Kısa ömürlü isyan Belarus lideri Alesksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle son buldu. Rus lider Putin ve Wagner lideri Prigojin'in anlaşmaya vardığı açıklandı. İsyanın üzerinden 2 ay geçtikten sonra Prigojin'in içinde olduğu söylenen özel jet, Moskova yakınlarında şüpheli bir şekilde yere çakıldı.

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in annesinden dikkat çeken sözler: Öleceğini biliyordu

Jetin içinde bulunan 10 kişinin de öldüğü açıklandı, Prigojin de bu kişilerden biriydi... Wagner liderinin ölümünün ardından tüm gözler Putin'e döndü. Kremlin, Prigojin'in ölümünün bir olduğu iddialarını reddetti.

Ölümü dünya çapında ses getiren Prigojin, St. Petersburg mezarlığına gömüldü.

Batılı istihbarat örgütleri, Prigojin’in Kremlin’in emriyle uçağa yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğünü iddia etmişti.

Öte yandan Prigojina, yetkililerden hâlâ oğluna ne olduğuna dair bir açıklama almadığını belirtiyor.

#rusya
#vladimir putin
#suikast
#isyan
#wagner
#yevgeni prigojin
#Dünya
