 | Berrak Arıcan

Gizli kapının ardından 20 ceset çıktı! Bazıları 15 yıldır oradaydı

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir cenaze evinin gizli odasından 20 çürüyen ceset çıktı. Odadaki bazı cesetlerin yaklaşık 15 yıldır yakılmayı beklediği, ailelere sahte yakılmış kalıntıların verildiği anlaşıldı.

KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 12:11

'da bulunan Pueblo'daki Davis Cenaze Evi'nde yapılan incelemede gizli bir kapı bulundu. Karton bir vitrinin arkasına saklanmış kapı açıldığında ise korkunç gerçek ortaya çıktı.

Cenaze evinin sahibi ve ilçe adli tabibi Brian Cotter, müfettişlerden odaya girmemelerini istedi. Müfettişler içeri girdiğinde ise keskin ve güçlü bir çürük kokusuyla karşılaştıklarını belirttiler.

BAZILARI 15 YILDIR ORADA SAKLANIYORDU

Belgeye göre Cotter, müfettişlere gizli odadaki cesetlerden bazılarının yaklaşık 15 yıldır yakılmayı beklediğini ve ailelere yakınlarının sahte yakılmış kalıntılarının verilmiş olabileceğini söyledi.

New York Post'un haberine göre, Colorado Soruşturma Bürosu müdürü Armando Saldate III, ''Sevdiklerini bu cenaze evine emanet eden ailelere karşı derin bir güven ihlali ve yürek parçalayıcı bir ihanettir" dedi.

CESETLERİN TEŞHİSİ ZAMAN ALACAK

Yetkililer, tahmini 20 ceset olduğunu fakat henüz ölü sayısının kesin olarak bilinmediğini belirtti. Saldate gazetecilere, "Öncelikli hedefimiz olay yerini saygılı ve insani bir şekilde incelemek, tüm ölenleri teşhis etmek ve ailelerine ve sevdiklerine haber vermek. Maalesef bu biraz zaman alacak" dedi.

Araştırmacılar, tehlikeli maddelere müdahale konusunda eğitimli eyalet polislerinin yardımıyla Perşembe günü Davis Morgu'ndan kanıt topladı.

Cenaze evi, korkunç koşullar nedeniyle daha sonra faaliyetlerine ara verdi.

ETİKETLER
#cinayet
#colorado
#Cenaze Evi
#Gizli Odalar
#Cansız Bedenler
#Dünya
