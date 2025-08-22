Ayı saldırısı değil cinayet çıktı! En yakını tutuklandı

Japonya'da 93 yaşındaki Fujiyosh Shindo, eşi tarafından Akita vilayetindeki evlerinde baygın ve kanlar içinde bulundu. Polis ilk olarak bir ayının Shindo'yu yaraladığını düşündü. Fakat aradan geçen 2 günün ardından 51 yaşındaki Fujiyuki Shindo'yu babasını öldürmekle suçlandı ve tutuklandı.

YARALAR BIÇAK YARASI

BBC'nin haberine göre, yetkililer, Fujiyosh Shindo'nun yaralarının bıçak yaralarıyla daha uyumlu olduğunu tespit ettiklerini bildirdiler. Haberde, babasının yüzünü ve sırtını bıçakla kestiğine inanıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan 90 yaşındaki adamın daha sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yerel basın kuruluşları, soruşturmacıların cinayet silahını tespit etmeye çalışırken evde çok sayıda bıçak ele geçirdiğini bildirdi. Polis, iddia edilen cinayette henüz herhangi bir nedenin tespit edilmediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.