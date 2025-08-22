Ölüme atlayış: Bilerek paraşütünü açmadı, acı haberi adli tabip onayladı

İngiltere'de bulunan County Durham'daki Shotton Kömür Madeni'nden ölümcül bir atlayış gerçekleştiren Jade Damarell'in bile bile ölüme atladığı öğrenildi. Adli tabip de erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirdikten sadece bir gün sonra kasıtlı olarak ölümcül atlayışı gerçekleştirdiğini doğruladı.

İNTİHAR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Adli Tabip Leslie Hamilton, kariyeri boyunca 500'den fazla başarılı paraşüt atlayışı gerçekleştiren 32 yaşındaki paraşütçünün ölümünün resmen intihar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Dailymail'e konuşan adını vermek istemeyen bir arkadaşı, "Jade'in ölümünden önceki gece Ben ilişkiyi bitirdi. Ertesi gün işe gitti ve Jade o sırada düşüp öldü'' dedi.

PARAŞÜTÜ OTOMATİK AÇMAK İÇİN OLAN CİHAZI KAPATTI

Hamilton, Damarell'in son atlayışında ana paraşütünü bilerek açmadığını ve bir paraşütçünün belli bir irtifa ve hızda paraşütü açamadığı durumlarda paraşütü otomatik olarak açmak üzere tasarlanmış bir cihazı kapattığını söyledi. Haberde, normalde dalışlarını kaydetmek için bir fotoğraf makinesi taktığı ancak son atlayışında fotoğraf makinesi takmadığı belirtildi.