Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Ölüme atlayış: Bilerek paraşütünü açmadı, acı haberi adli tabip onayladı

İngiliz paraşütçünün ölüme atladığı ortaya çıktı. Ölümcül atlayıştan bir gün önce erkek arkadaşından ayrılan Jade Damarell'in intihar ettiği ortaya çıktı. Jade'in atlayışının ardından bilerek paraşütünü açmadığı belirtildi.

Ölüme atlayış: Bilerek paraşütünü açmadı, acı haberi adli tabip onayladı
'de bulunan County Durham'daki Shotton Kömür Madeni'nden ölümcül bir atlayış gerçekleştiren Jade Damarell'in bile bile ölüme atladığı öğrenildi. Adli tabip de erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirdikten sadece bir gün sonra kasıtlı olarak ölümcül atlayışı gerçekleştirdiğini doğruladı.

Ölüme atlayış: Bilerek paraşütünü açmadı, acı haberi adli tabip onayladı

İNTİHAR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Adli Tabip Leslie Hamilton, kariyeri boyunca 500'den fazla başarılı paraşüt atlayışı gerçekleştiren 32 yaşındaki paraşütçünün ölümünün resmen olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Ölüme atlayış: Bilerek paraşütünü açmadı, acı haberi adli tabip onayladı

Dailymail'e konuşan adını vermek istemeyen bir arkadaşı, "Jade'in ölümünden önceki gece Ben ilişkiyi bitirdi. Ertesi gün işe gitti ve Jade o sırada düşüp öldü'' dedi.

Ölüme atlayış: Bilerek paraşütünü açmadı, acı haberi adli tabip onayladı

PARAŞÜTÜ OTOMATİK AÇMAK İÇİN OLAN CİHAZI KAPATTI

Hamilton, Damarell'in son atlayışında ana paraşütünü bilerek açmadığını ve bir paraşütçünün belli bir irtifa ve hızda paraşütü açamadığı durumlarda paraşütü otomatik olarak açmak üzere tasarlanmış bir cihazı kapattığını söyledi. Haberde, normalde dalışlarını kaydetmek için bir fotoğraf makinesi taktığı ancak son atlayışında fotoğraf makinesi takmadığı belirtildi.

Ölüme atlayış: Bilerek paraşütünü açmadı, acı haberi adli tabip onayladı
