Bu hastalık her hayvana bulaşıyor! Tavşanlar, sincaplar ve şimdi de 'mutant' geyikler

ABD'de geyiklerin de vücutlarında tümör benzeri büyümeler görüldü. Tavşan ve sincaplarda görülen yaygın hastalık son olarak geyiklere bulaştı. Son iki ayda insanlar New York, Pensilvanya ve Wisconsin'de deforme olmuş geyiklerin fotoğraflayarak, sosyal medyada paylaşıyorlar.

Yaban hayatı uzmanları geyiklerdeki hastalığı deri fibromu yani siğil olarak tanımlıyor. Bu hastalık virüs kaynaklı ve yaz aylarında ortaya çıkıyor. Virüs, sivrisinek ve kene gibi hastalık taşıyan böceklerle yayılıyor. Bu böcekler enfekte geyiklerin karnını sağlıklı hayvanlara aktarıyor.

MUTASYONA UĞRAMIŞ HAYVANLAR

Washington Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi konuyla ilgili şunları söyledi:

''Papillomlar en sık yaz sonu ve sonbaharda görülür, bunun nedeni muhtemelen yılın bu zamanında ısırıcı böcek aktivitesinin artması. Bu yıl Amerikalılar, türlerine özgü virüsleri tüm ABD'ye yayan mutasyona uğramış tavşan ve sincaplarla da karşılaştı. Bu hayvanlar da vücutlarında benzer yaralar ve şişliklerle mücadele etti.''

SÜRTÜNME DE BULAŞ SAĞLIYOR

Uzmanlara göre, geyik siğilleri bezelye kadar küçük olabileceği gibi, futbol topu kadar da büyük olabilir, gri, siyah veya etli ve çoğunlukla tüysüz görünebilir. Washington eyaletinde yaban hayatı veterineri olan Dr. Kristin Mansfield, FOX13'e yaptığı açıklamada, geyiklerin aynı beslenme alanlarını, uyku yerlerini veya sürtünme direklerini (genellikle erkeklerin çiftleşme mevsiminde bölgelerini işaretlemek için kullandıkları bir ağaç) paylaşmaları durumunda virüsü yayabileceklerini söyledi.

SİVRİSİNEK VE KENELER ARTTIKÇA VİRÜS ARTACAK

Dailymail'e konuşan bir tıp uzmanı, Amerikalıların yılın geri kalanında sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu tür hastalıkların yayılmaya devam etmesini beklemeleri gerektiğini söyledi.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Omer Awan, iklim değişikliğinin sivrisinek ve kenelerin daha uzun yaşamasına ve normalde yaşamadıkları alanlara yayılmasına olanak sağladığını açıkladı.

SİNCAPLARDA GÖRÜLDÜ

Öte yandan ABD'nin Maine eyaletinde ve Kanada'nın bazı bölgelerinde son aylarda gri sincapların irin dolu, siğil benzeri tümörlerle kaplı olduğu bildirildi. Uzmanlar, sincaplara dair fotoğraf ve raporların 2023 yılının ortalarına kadar uzandığını fakat bu yaz aylarında görülme sayısının arttığını bildirdi.

'ZOMBİ SİNCAPLAR'

Sosyal medya platformları Reddit ve X'te görüntüler kısa sürede yayıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, 31 Temmuz'da ağzında tümör olan gri bir sincabı gördükten sonra "İlk başta ön yataklarımdan bir şey yediğini düşündüm ama sonra yüzüstü olduğunu fark ettim" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Kullanıcılar, bu hayvanlara 'zombi sincaplar' ismini taktı. Fakat yaban hayatı uzmanları, hayvanların büyük ihtimalle leporipoxvirus'un neden olduğu viral bir cilt hastalığı olan sincap fibromatozundan muzdarip olduğunu düşünüyor. Virüs, sağlıklı sincaplar ile enfekte sincapların yaraları veya salyaları arasındaki doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Genelde kendiliğinden iyileşiyor ancak ciddi vakalarda büyümeler iç organları etkiliyor ve ölüme neden oluyor.

Maine İç Su Ürünleri ve Yaban Hayatı Dairesi'nden Shevenell Webb, Bangor Daily News'e yaptığı açıklamada, korkutucu görünmelerine rağmen sincaplardan korkmalarına gerek olmadığını, çünkü sincapların insanlar, evcil hayvanlar veya kuşlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

TAVŞANLARIN DA BOYNUZLARI, DOKUNAÇLARI ÇIKTI

ABD'de geçtiğimiz haftalarda Güney Dakota'da "boynuzlu bir tavşan" görülmesinin ardından internette "dokunaçlı tavşanlar" viral haline geldi. Pamuk kuyruklu papilloma virüsü (CRPV) nedeniyle tavşanların boynuz benzeri tümörleri oluştuğu, ağız, yanak ve göz çevresinde siyah kılçıklar meydana geldiği açıklandı.

Uzmanlar, bu virüsün yayılmasında sivrisinekler ve kenelerin etkili olduğunu belirtti.