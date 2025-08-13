Tavşanların korkutan değişimi: Boynuzları, dokunaçları çıktı! Uzmanlar uyardı

ABD'de geçtiğimiz haftalarda Güney Dakota'da "boynuzlu bir tavşan" görülmesinin ardından internette "dokunaçlı tavşanlar" viral haline geldi. Uzmanlar, tavşanların korkutucu değişimi üzerine harekete geçti ve peş peşe uyarılarda bulundular.

BOYNUZLU TAVŞANLAR

Pamuk kuyruklu papilloma virüsü (CRPV) nedeniyle tavşanların boynuz benzeri tümörleri oluştuğu, ağız, yanak ve göz çevresinde siyah kılçıklar meydana geldiği açıklandı.

Uzmanlar, bu virüsün yayılmasında sivrisinekler ve kenelerin etkili olduğunu belirtti. Halka ''Sakın virüslü hayvanlara dokunmayın'' uyarısında bulunuldu.

USA Today'in aktardığı uzmanlara göre, virüs ölümcül değil. Fakat bazen canlıların görme yetisini kısıtlayarak yiyecek alımını veya yırtıcılara karşı uyanıklıklarını engelleyebilir. Siğil benzeri durum ayrıca koku alma duyularını veya yeme becerilerini de etkileyerek hayatı daha da zorlaştırabilir.

CRPV VİRÜSÜ NEDİR?

CRPV, sıklıkla "cottontail rabbit papillomavirus" yani Sincap Tavşanı Papillomavirüsü olarak bilinir. Bu virüs, tavşanlarda papillom (ben enfeksiyonları) ve bazen de tümör benzeri oluşumlara neden olabilir.

Bu virüs, tavşanlarda cilt üzerinde boynuz benzeri keratinize tümörlere yol açar. Bazı tümörler metastaz yapabilir ya da büyüyerek tavşanın beslenmesini zorlaştırabilir.

Bilimsel araştırmalarda, kanser gelişimi ve papillomavirus mekanizmalarını anlamada model organizma olarak kullanılır; özellikle E6 ve E7 gibi onkojenik proteinleri ile dikkat çeker.