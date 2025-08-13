Model tren setinin tünelinde zehirli yılan! Ev sahibi fark etti, uzmanlar böyle yakaladı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan, model tren setlerine merakı olan bir kişi 'tünelde yılan şoku' yaşadı. Evindeki setlerden birinde yılan olduğunu fark eden ev sahibi acil olarak, yılan yakalama konusunda uzman olan ekipleri çağırdı.

BÜYÜK BİR KAHVERENGİ AĞAÇ YILANI

Ekipler eve geldiğinde tren setinin tünelinde gerçekten bir yılan buldular. Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 ekibinden Stuart McKenzie, sağlıklı ve oldukça büyük bir kahverengi ağaç yılanı olduğunu söyledi.

DERİ DEĞİŞTİRİYORDU

Tren setinin içinde uyumaya karar veren yılanın deri değiştirmek üzere olduğunu söyleyen McKenzie, yılanı güvenli bir şekilde tünelden ve evden çıkardıkları anları sosyal medyada paylaştı.

AİT OLDUĞU YERE BIRAKILDI

Yahoo News'in haberine göre McKenzie, zehirli olduğunu belirttiği yılanı, 'model tren setinden uzakta, ait olduğu yere' yani bir ağaca bıraktıklarını belirtti.

Öte yandan kahverengi ağaç yılanları zehirli olsa da genellikle yetişkin insanlar için tehlikeli kabul edilmiyor.